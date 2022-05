“Dua gjithë energjinë!”/ Einxhel Shkira: Dua një fëmijë me Dagz, është momenti i duhur

Moderatorja e njohur, Einxhel Shkira ka deklaruar se është e gatshme të bëhet nënë në një të ardhme të afërt. Ajo gjithashtu tregoi se edhe partneri i saj, Dj Dagz është në të njëjtën etapë të jetës.





“Dua gjithë energjinë ta orientoj te një fëmijë, jo vetëm tek karriera. Është momenti i duhur mendoj. Edhe Dagz është në këtë etapë të jetës. Fëmija për ne nuk do të përbente një problem. Mendoj se do jemi prindër shumë të hapur me fëmijën tonë”, u shpreh Einxhel në “Goca dhe Gra”.

Çifti u lidhën brenda shtëpisë së ‘Big Brother Vip’ dhe që nga ai moment duket se nuk janë ndarë për asnjë moment. Dyshja janë më të lumtur se kurrë.