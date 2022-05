Fitoi “Topin e Artë” mes polemikash, Leo Mesi nuk zgjidhet as tek 5 më të mirët në Francë

Lionel Mesi u transferua me shumë bujë te skuadra e PSG-së në verën e shkuar. Ylli argjentinas gjatë muajve të parë te parizienët arriti të fitonte dhe “Topin e Artë” në garën me Robert Levandovskin.





Pritshmëritë e fillimit të sezonit ndaj 34-vjeçarit duke se nuk janë përmbushur pasi paraqitjet e mesit në fushë nuk kanë mjaftuar që ai të përzgjidhet mes 5 lojtarëve më të mirë të kampionatit francez.

Faqja zyrtare në “Instagram” e kampionatit ka publikuar listën me 5 lojtarët më të mirë të sezonit nga të cilët do të përzgjidhet vetëm një, i cili do të shpallet lojtari I sezonit.