FOTO/ Protesta, banorët e Rinasit nisen me fëmijët e tyre në këmbë drejt shkollës

Banorët e Rinasit, bashkë me fëmijët e tyre, janë nisur këmbë drejt shkollës, duke bllokuar rrugën për qarkullimin e mjeteve.

Ata shprehen se kanë të pamundur dërgimin e fëmijëve në shkollë për shkak të vendimit të ARRSH për kthimin e rrugës vetëm me një sens lëvizje.

“Nuk kërkojmë luks, kërkojmë të lëvizim brenda për brenda fshatit. Me dalë nga shpia me çu kalamajtë në shkollë, nuk shkoj dot. Çdo ditë do dalim në rrugë deri sa të na gjejnë zgjidhje. Nuk shkojmë dot tek tokat tona, prindërit tonë nuk shkojnë dot të bëjnë një gjilpërë në ambulancë. Kërkojmë të lëvizim brenda për brenda fshatit”, shprehet një prej protestuesve.