“Hebrenjtë nuk vranë veten!”- A ishte komenti i Lavrovit mbi Hitlerin ‘vija e kuqe’ për Izraelin? (ANALIZA)

Në muajt që kur Rusia pushtoi Ukrainën , Izraeli është përpjekur të mbajë një pozicion balancues diplomatik .





Ndërkohë që Izraeli e ka dënuar zyrtarisht pushtimin, ka akuzuar Rusinë për krime lufte dhe ka dërguar ngarkesa me ndihma humanitare në Ukrainë, ai është përmbajtur deri më tani nga bashkimi i plotë i sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, kryesisht për shkak të shqetësimeve të veta të sigurisë.

Në një lloj rutine polic të mirë, polic të keq, kryeministri izraelit Naftali Bennett mezi e ka përmendur emrin “Vladimir Putin” në deklaratat e tij për luftën në Ukrainë, duke ia lënë dënimet më të drejtpërdrejta dhe mallkimore të veprimeve të Rusisë Ministrit të Jashtëm Yair Lapid. Të dielën, kryediplomati i Putinit u përpoq të justifikonte qëllimin absurd të Moskës për “denazifikimin” e Ukrainës i cili udhëhiqet nga një president hebre duke pretenduar se Adolf Hitler kishte “gjak hebre” dhe se ” antisemitët më të zjarrtë janë zakonisht hebrenj”.

Ambasadori i Rusisë në Izrael u thirr në ministrinë e jashtme të Izraelit për bisedime. Bennett i quajti pohimet “gënjeshtra” dhe Lapid i përshkroi ato si “të pafalshme dhe të egra”, duke paralajmëruar se Izraeli “u përpoq të mbante marrëdhënie të mira me Rusinë, por ka një vijë, dhe këtë herë kufiri është kapërcyer”.

“Hebrenjtë nuk vranë veten në Holokaust”

“Hebrenjtë nuk vranë veten në Holokaust,” shtoi Lapid. “Niveli më i ulët i racizmit kundër hebrenjve është të akuzosh vetë hebrenjtë për antisemitizëm.”

Kjo nga ana tjetër bëri që Rusia të akuzonte Izraelin për mbështetjen e ” regjimit neo-nazist në Kiev” të martën, së bashku me një fjalënga ministria e jashtme ruse, e cila përdori shembuj të bashkëpunimit të detyruar hebre me nazistët dhe raste bashkëkohore të anti- Semitizmi në Ukrainë për të mbrojtur pretendimin tendencioz të Putinit se kishte pushtuar Ukrainën me qëllim që të “de-naziste” vendin. Ndërsa grindjet thellohen, udhëheqësit izraelitë po përballen me presion në rritje për të forcuar qëndrimin e tyre kundër Moskës.

Ka disa arsye pse Izraeli nuk ka qenë më i ashpër ndaj Rusisë gjatë luftës. Së pari dhe më kryesorja janë konsideratat e sigurisë së vendit: Izraeli thotë se kufiri i tij verior me Sirinë, “për të gjitha qëllimet dhe qëllimet, është një kufi me Rusinë “, sipas fjalëve të Lapidit, për shkak të pranisë ushtarake të Rusisë atje. Izraeli kryen rregullisht sulme ajrore ndaj objektivave iraniane në Siri, të cilat i konsideron si kritike për të parandaluar transferimin e teknologjisë së raketave të drejtuara me saktësi te grupi militant Hezbollah i Libanit të mbështetur nga Irani.

Shqetësimi se çdo veprim izraelit ndaj Ukrainës mund të rrezikojë popullsinë e madhe hebreje në Rusi

Izraeli koordinohet me rusët përpara sulmeve në Siri dhe ka shqetësime se nëse marrëdhëniet me Moskën përkeqësohen, po ashtu edhe liria e veprimit e Izraelit në Siri diçka që Izraeli e sheh si jetike për sigurinë e tij. Zyrtarët izraelitë kanë shprehur gjithashtu shqetësimin se çdo veprim izraelit ndaj Ukrainës mund të rrezikojë popullsinë e madhe hebreje në Rusi.

Bennett ishte përpjekur gjithashtu të vepronte si ndërmjetës, në një moment duke folur rregullisht me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe Putin dhe madje duke fluturuar fshehurazi në Moskë për bisedime të drejtpërdrejta me liderin rus.

Pastaj është Irani: Rusia është palë në negociatat për të ringjallur marrëveshjen bërthamore iraniane të vitit 2015. Izraeli e kundërshton marrëveshjen dhe po tërheq çdo levë që mundet për ta ndaluar rikthimin e saj, dhe zyra e Bennett tha se ai foli me Putinin për këtë në udhëtimin e tij klandestin në Moskë. Ndërsa breshëria e fundit midis Rusisë dhe Izraelit është padyshim që po i tensionon marrëdhëniet, analistët vërejnë se deri më tani shumica e zemërimit të Izraelit është fokusuar te Lavrov dhe ministria e tij e jashtme, dhe jo te Putini.

“Izraeli nuk ka zgjidhje tjetër veçse të largohet nga politika e tij”

Megjithëse mediat izraelite filluan të raportojnë të martën se zyrtarët izraelitë po përgatiten për herë të parë për të dërguar pajisje ushtarake mbrojtëse në Ukrainë, Alon Pinkas, ish-konsulli i përgjithshëm i Izraelit në Nju Jork dhe shef i shtabit të ish-presidentit izraelit Shimon Peres, nuk e bën këtë. mendoni se shumë do të ndryshojë.

“Nëse do të ketë një ndryshim në politikë, është kuptimi i vonuar se Izraeli në thelb ka qenë në anën e palës humbëse në këtë konflikt, jo për shkak të mizorive, krimeve të luftës, pushtimit, çfarë keni, por sepse në thelb jeni duke anuar. me humbësin dhe ka një çmim për t’u paguar”, tha Pinkas për CNN.

Megjithatë, kjo mund të ndryshojë nëse situata përshkallëzohet deri në pikën që ambasadori izraelit të dëbohet nga Rusia, për shembull, tha Pinkas.

“Atëherë në këtë rast Izraeli nuk ka zgjidhje tjetër veçse të largohet nga politika e tij dhe të miratojë një të re,” tha Pinkas. “Por nëse rusët nuk e bëjnë këtë dhe kjo është vetëm një luftë retorike fjalësh që do të zhduket brenda dy ditësh? Atëherë asgjë thelbësore nuk ka ndryshuar.”