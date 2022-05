“Je tamam për s*ks”/ Zbulohet një tjetër pedofil. Kush është Kristiani nga Lezha, që ra në kurthin e Kejsit?

Pedofilia është një fenomen që është bërë gangrenë në shoqërinë shqiptare, ku meshkuj në moshë ngacmojnë seksualisht vajzat minorene, ku jo në pak raste edhe abuzojnë seksualisht me to.





Ashtu si një javë më parë edhe këtë të martë “Piranjat” nën drejtimin e Florian Binajt dhe Arilena Arës, dhe punës së jashtëzakonshme të stafit kanë denoncuar një tjetër rast pedofilie.

Këtë herë pedofili nuk e kishte më emrin Fazli, si ai mësuesi nga Kosova që tashmë është në burg, por Kristiani nga Lezha, i cili edhe ky ra në kurthin e “Kejsit” të Piranjave, mbas së cilës qëndron një superagjentja Aida Topalli.

Njësoj si dhe në rastin e parë edhe këtë herë ka shërbyer profili fals me emrin “Kejsi” që pedofili i radhës të bjerë në grackë.

Në video gjatë bisedës mes agjentes së “Piranjave” dhe pedofilit dëgjohet teksa ky i fundit jo vetëm i jep leksione mbi seksin, por i bënë dhe një fizionomi të plotë trupit të vajzës së “mitur” që ka përballë.

Kujtojmë se, rreth një javë më parë, skuadra e “Piranjave” ra në gjurmë të një pedofili 70-vjeçar nga Prizreni, me profesion mësues. Për ta futur në grackë ‘Agjentja” e Piranjave, hap një adresë false në rrjetet sociale duke u shtirur si adoleshente me emrin Kejsi.

Kaq ka mjaftuar që profesor Fazliu, fillimisht t’i bëjë kërkesë miqësie adoleshentes, dhe më pas të nisë me të bisedat erotike, ku nuk kanë munguar as videot apo fotot të organeve të tij gjenitale. Por skuadra e “Piranjave” e ka të qartë misionin e saj, dhe për ta demaskuar profesorin pedofil, organizon një “ekskursion” i cili do të çonte Kejsin dhe shokët e “klasës” në Prizren.

Sapo mbërrin në Prizren agjentja e “Piranjave” prezantohet për herë të parë përballë Fazliut, i cili pa e zgjatur e fton në shtëpinë e tij. Por rrugës nuk do të mungojnë surprizat, pasi agjentja kërkon të hyjë në një lokal për nevojat e saj, e ndërsa Fazliu qëndronte jashtë, nga lokali del gazetarja e “Piranjave” Aida Topalli, e cila këtë herë i prezantohet zyrtarisht se gazetarja e emisionit investigativ.

Ndërsa gazetarja e pyeste se si ndihej që një person i moshës së tij për më tepër me një profesion mësues në të shkuarën, ju vardisej vajzave adoleshente, profesor Fazliu ka ikur ndërsa kërkonte të fikeshin kamerat.