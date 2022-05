‘Kam shkuar me femra dhe me meshkuj’/ Kush është Ari Zeneli, shqiptari, i cili u tregoi prindërve publikisht se është panseksual!

Heteroseksual, biseksual, homoseksual, panseksual, aseksual, janë këto llojet e orientimit seksual ku shpesh herë kah tyre orientohen edhe shumë shqiptarë. Në një emision televiziv është zbuluar për herë të parë orientimi seksual i një të riu shqiptar që jeton në Amerikë.





Ai është Ari Zeneli dhe gjatë një interviste zbuloi për herë të parë orientimin e tij seksual duke pohuar para publikut dhe para prindërve të cilët deri dje nuk e dinin, se është panseksual, pra një njeri që dashurohet me karakterin e një personi tjetër pa dallim gjinie.

30-vjeçari shqiptar zgjodhi ta bënte për herë të parë këtë rrëfim në një intervistë televizive, ndërsa tha se prindërit do e mirëkuptojnë dhe do e përkrahin. Ari zbuloi se marrëdhënia e tij e parë ka qenë me një grua, por më pas ka patur marrëdhënie edhe me meshkuj.