Karantinë dhe punë nga shtëpia! Sekretari amerikan i Shtetit infektohet me koronavirus

Sekeratari amerikan i shtetit Antony Blinken ka rezultuar pozitiv me Covid-19, njoftoi sot Departamenti i Shtetit më SHBA.





Përfaqësuesi e Blinken sqaruan për mediat se shefi i diplomacisë amerikane nuk ka ardhur në kontakt me presidentin amerikan Joe Biden për disa ditë, duke nënjuotuar se shëndeti i Biden nuk është vënë në rrezik.

Blinken do të qëndrojë në karantinë dhe do të vazhdojë të kryejë detyrat e tij nga shtëpia, tha zëdhënësi i tij, Ned Price. Për fat të mirë Blinken po e kalon Covidin me simptoma të lehta.