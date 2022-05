Mjeku Drini Dobi humbi jetën në luftën ndaj COVID/ Djali i tij merr statusin ‘Fëmijë Republike’. Përlotet e ëma!

Djali i mjekut Drini Dobi, i cili humbi jetën në luftën ndaj COVID, pasi u infektua, ka marrë statusin ‘Fëmijë në përkujdesje të Republikës’.





E ëma e mjekut e përlotur tha se zemra e nënës do jetë gjithmonë e plagosur, por, fëmijët e tij do të ndjekin rrugën e babait të vet dhe do të ndihen krenar.