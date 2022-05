Nga diskutimet në takim, te mbështetja e PS-së ndaj një kandidati demokrat për president! Çfarë tha Rama pas mbledhjes së Kryesisë

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur pasditen e së mërkurës Kryesinë e Partisë Socialiste, ku është diskutuar për procesin e hyrjes në zgjedhjet në parti, për kryetarët e njësive vendore dhe miratimin e dokumenteve, që burojnë nga detyrimet e Kongresit pas ndryshimeve statutore, të cilat priten të miratohen në Asamblenë Kombëtare.





Në komunikimin me gazetarët pas mbledhjes së Kryesisë, shefi i qeverisë zbuloi se aty u fol për informacion e siguruar nga grupi i posaçëm për zgjedhjen e presidentit, dhe se kanë filluar bisedimet zyrtare me palët e tjera në Kuvend për të identifikuar një kandidaturë që mund të marrë një konsensus më të gjerë se sa shumica e mazhorancës.

Gjithashtu, Rama foli edhe për mediat, duke thënë se mediat në botë nuk e kanë lirinë që kanë në Shqipëri, pavarësisht konstatimeve tepër negative në indeksin e Gazetarëve pa Kufi.

Komunikimi i plotë:

Kryeministri Edi Rama: Duke qenë se duhet të nisem për në Varshavë sepse është Konferenca e Donatorëve nesër paradite për Ukrainën, do doja që të ishim sa më shkurt.

– Çfarë diskutuat në mbledhjen e kryesisë?

Kryeministri Edi Rama: Sot kemi diskutuar për procesin e hyrjes në zgjedhjet në parti, për kryetarët e të gjitha njësive dhe në Asamblenë Kombëtare do miratojmë dhe një sërë dokumentesh që sot janë miratuar në Kryesi, që burojnë nga detyrimet e Kongresit, pas ndryshimeve statutore, në funksion të plotësimit të gjithë kuadrit të rregullave të funksionimit të partisë.

– Çështja e presidentit u prek në mbledhjen e Kryesisë, zoti Rama?

Kryeministri Edi Rama: Po, pati një informacion nga grupi i posaçëm që kemi ngritur dhe faktikisht sot, sipas informacionit që morëm, kanë filluar bisedimet zyrtare me palët e tjera në Kuvendin e Shqipërisë, në përpjekjen për të identifikuar një kandidaturë që mund të ketë një konsensus më të gjerë sesa shumica jonë në Kuvend.

– Sa janë shanset për ta zgjedhur presidentin në tre raundet e para ku kërkohen 84 vota minimumi?

Kryeministri Edi Rama: Nuk e di, do ta shohim. Nëse ka vullnet, patjetër që shanset janë shumë të mira. Ne jemi shumë të gatshëm që të jemi sa më të hapur në funksion të zgjedhjes së një Presidenti që të garantojë mbylljen me sukses të një kapitulli çmendurie në krye të shtetit/

– Zoti Rama, a jeni të gatshëm t’i ndaloni anijet dhe turistët rusë, pas kërkesës së presidentit të Ukrainës?

Kryeministri Edi Rama: Vendimet tona janë gjithmonë të linjëzuara me vendimet e Bashkimit Europian. Nuk ka një vendim të linjëzuar të Bashkimit Europian dhe për sa kohë nuk ka një vendim të linjëzuar të Bashkimit Europian, ne thjesht kemi vazhduar në të njëjtën rrugë si vitet e shkuara. Në rast se do ketë një vendim të linjëzuar, ne do linjëzohemi menjëherë me Bashkimin Europian. Është shumë e thjeshtë, nuk është një çështje e ngatërruar kjo.

– Cila do jetë ndihma që Shqipëria do japë për Ukrainën, do jetë monetare?

Kryeministri Edi Rama: Po, nesër.

– Do shkoni me një emër më 15 maj, që do jetë raundi i parë apo do prisni një emër nga opozita?

Kryeministri Edi Rama: Do duhet të presësh edhe pak sepse nuk ka mbaruar 60 ditëshi.

– Qe të ngjitemi në indeksin e medias, meqë kemi rënë me 20 vende, mund ta bëni një ndryshim, se nuk ekziston një masë e tillë si riedukimi.

Kryeministri Edi Rama: Në asnjë vend të rajonit, mediat nuk e kanë lirinë që kanë në Republikën e Shqipërisë. Këtë nuk ka raport dhe indeks që e luan topi. Nuk ka top që e luan këtë pavarësisht se çfarë mund të thonë indekset dhe raportet. Për mua, raportet që meritojnë të lexohen janë shumë pak dhe nëse dëshironi mund t’jua numëroj duke filluar nga Raporti i Progresit të Bashkimit Europian, ku një grup i tërë njerëzish punojnë 24 orë në 7 ditë pa pushim për të përgatitur raportin bazuar mbi fakte dhe argumente, jo mbi perceptime apo agjenda të përcaktuara. Kështu që me gjithë respektin për të gjithë raportet, unë kam mësuar nga gjithë këto vite leximi që të jem selektiv në leximin e tyre sepse një pjesë e këtyre raporteve nuk janë të besueshëm.

– Edhe raporti i DASH-it dhe rezoluta e Parlamentit Europian ngre shqetësimin për situatën e medias në Shqipëri, nuk është se është vetëm “Reporterë pa kufij”.

Kryeministri Edi Rama: Nuk shoh asnjë shqetësim unë për situatën e medias në Shqipëri, përveçse shqetësimit që çdo ditë e më shumë shtohen viktimat e abuzimeve në emër të lirisë së shprehjes, shtohen viktimat e shpifjeve, shtohen viktimat e fabrikimeve, shtohen viktimat e bullizmit ndërkohë që vitin e kaluar nuk më rezulton se ka pasur asnjë gjyq të bërë ndaj asnjë gazetari, nuk më rezulton se ka pasur asnjë gazetar të kërcënuar nga asnjë lloj organizate, të paktën ato që janë te deklaruara. Nëse pastaj, kush bën raportet ka të dhëna të padeklaruara, do të isha shumë i lumtur që të viheshin në dispozicion për t’i marrë vesh këto të dhëna. Por pas vitit të shkuar kur çdo gjë ka shkuar pa asnjë problem, pa asnjë incident, pa asnjë presion, pa asnjë ndërhyrje, gjë që dëshmon edhe marrëdhënia ime me ju, përfshirë….

– Marrëdhënia juaj me mua dëshmon që kam një masë riedukimi. Në çfarë vendi të botës, kryeministri vendos riedukim për gazetarët?

Kryeministri Edi Rama: Me ju flas për ju të gjithë, nuk e kisha me ju personalisht. Ndërkohë që, kuptohet që koncepti i riedukimit në këtë rast lidhet me nevojën që ashtu sikundër unë respektoj të gjithë ju, ashtu dhe ju duhet të më respektoni mua, jo për personin por për publikun. Në asnjë vend të botës, liria e shtypit nuk i jep të drejtë askujt që të bëjë zhurmë dhe që të mos mbajë nivelin minimal etik kur bashkë me kolegë të tjerë është duke intervistuar kryeministrin, ministra, deputetë, opozitë. Nëse ky është presion mbi shtypin, atëherë këtu realisht shtypi është tejet i lirë.

– Në një reportazh të ZDF deklarohet që politika shqiptare është e lidhur me krimin e organizuar…

Kryeministri Edi Rama: Kam parë shumë nga këto reportazhe, por di të them vetëm kaq, që faktet janë ato që kanë rëndësi për mua, provat janë ato që kanë rëndësi për mua. Faktet dhe provat i keni në të gjitha raportet e progresit të Bashkimit Europian, i keni në të gjitha raportet që mund të nxirrni nga ecuria jashtëzakonisht pozitive e luftës me krimin, e luftës ndaj drogës, e luftës me kultivimin e lëndëve narkotike. Pastaj, liria e medias dhe reportazhet e lira janë një çështje që ka problematikën e vet kudo, edhe në Gjermani.

– Sa e gatshme do jetë Partia Socialiste për të miratuar qoftë edhe një kandidaturë për president që do vijë nga Partia Demokratike pasi sot është bërë e ditur se mund të ketë propozime nga ata?

Kryeministri Edi Rama: Ne nuk jemi ulur në tryezë me paragjykime. Ne do të gjykojmë mbi emra dhe nuk do paragjykojmë se nga vijnë propozimet, përderisa jemi ulur në një tryezë me palë të tjera që nuk janë në të njëjtën vijë fronti me ne, por janë përballë nesh në arenën politike. Ndërkohë që, në ketë çështje jemi në një tryezë kështu që nuk kemi pse japim përqindje. Nëse do vijë një kandidaturë e pëlqyeshme, do ketë 100% miratimin tonë. Nëse nuk do ketë një kandidaturë të pëlqyeshme, ne do bëjmë propozimet tona. Nëse atyre do u pëlqejë një propozim i yni, do kemi edhe ne 100% apo X % mbështetjen e tyre. Nëse jo, në fund fare, falë ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme që u bënë në 2008 dhe që po provohen gjithmonë e më të vlefshme për ecurinë e mëtejshme të vendit, janë më shumë se 71 vota në Parlament dhe Shqipëria do ketë një president normal.