Nga emrat për presidentin e ri, te ndryshimet statutore/ Mblidhet Kryesia e PS-së, zbardhen temat e diskutimit

Kryesia e Partisë Socialiste, e cila në fokus të diskutimeve do të ketë emrat e rinj për Kreun e Shtetit, por edhe Asamblenë e PS-së, e cila pritet të mblidhet të shtunën e kësaj fundjave, është mbledhur pasditen e kësaj të mërkure.





Në Asamblenë e PS do të ratifikohen disa nga ndryshimet statutore dhe po ashtu do të miratohet ndërprerja e mandatit të kryetarëve aktual të degëve të PS në 61 bashkitë e vendit dhe do të vijohet me procesin e ri.

Në këtë Asamble pritet të ketë diskutime për përzgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës.