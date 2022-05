Një “Amerikë e vogël” mes ishujve të Italisë! Si i dha shitja me 1 euro e shtëpive ‘frymën amerikane’ Siçilisë

Ekziston një vend në ishullin italian të Siçilisë, ku ka gjithnjë e më shumë gjasa të dëgjoni një theks amerikan që rrjedh nëpër rrugët e tij të ngushta në vend të gjuhës lokale.





Sambuca di Sicilia, e cila fitoi një reputacion si një nga vendet e para në vend për të shitur shtëpitë e vjetra për asgjë, po bëhet diçka si një “Amerika e Vogël” italiane pasi një valë kryesisht amerikanësh u zhvendosën për të blerë prona të volitshme duke i dhënë një jetë të re qytetit.

Qyteti sicilian filloi të tërheqë blerës jashtë shtetit në vitin 2019 kur u bë kryefjalë e CNN duke shitur 16 banesa për 1 euro secila, ose pak më shumë se një dollar. Pastaj përsëri në korrik 2021 kur ofroi 10 ndërtesa të tjera të vjetra për një simbolik 2 € secila .

Në kohën kur u mbyll afati i dytë i aplikimit nëntorin e kaluar, bashkia u përmbyt sërish nga qindra kërkesa nga blerësit e interesuar. Shtëpitë përfundimisht iu hodhën në ankand ofertuesit më të lartë, për midis 500 dhe 7,000 € (540 dhe 7,560 dollarë).

Pothuajse të gjithë blerësit e rinj janë nga Amerika e Veriut, thotë nënkryetari i bashkisë Giuseppe Cacioppo. Disa blenë faqen e tyre të shtëpisë pa u parë, ndërsa të tjerët kundërshtuan kufizimet e udhëtimit Covid dhe fluturuan për të parë.

“Le të themi se pothuajse 80% e njerëzve që na shkruan, aplikuan dhe morën pjesë në këtë ankand të dytë ose vijnë nga Shtetet e Bashkuara ose janë amerikanë,” thotë Cacioppo. “Ka shumë interes nga blerësit amerikanë, dhe për fat nuk po zbehet. Pandemia ka qenë një sfidë në tërheqjen e kësaj shitje të re, por ne kemi qenë me fat. Gjithçka shkoi mirë.”

Pra, çfarë i motivoi këta blerës të rinj për të marrë pronësinë e pronave të dëmtuara nga tërmeti në Sicilinë më të thellë? Çuditërisht, shumë me sa duket nuk donin vetëm të blinin një pushim me çmim të ulët. Ata gjithashtu duan të ndihmojnë në ringjalljen e zhurmës së fshatit dhe ekonomisë së tij.

‘Po e dhuroj’

David Waters, një biznesmen interneti nga Idaho, me pasion për pronat e patundshme italiane, planifikon të rinovojë vendbanimet e tij të sapo fituara siciliane përmes financimit të njerëzve — dhe më pas t’i japë ato.

Ai bleu dy ndërtesa ngjitur duke vendosur oferta fituese prej 500 € për secilën. Ata janë të vendosur në cepin më të qetë të Sambuca-s, një lagje e lashtë ku shtëpitë e braktisura rreshtohen nëpër rrugë.

Waters e përshkruan veten si një adhurues i projektit të shtëpive me një euro të Italisë dhe thotë se dëshiron të kontribuojë në rinovimin e komuniteteve që vdesin dhe të lënë pas dore.

“Doja të krijoja një mënyrë për investitorët e ardhur për të mbështetur komunitetet më të vogla si Sambuca e Siçilisë,” thotë ai. “Dua të bëj të mundur që dikush që dëshiron të realizojë ëndrrën e tij për të zotëruar një pjesë të historisë italiane, ta bëjë këtë.”

Waters thotë se fushata e tij e financimit të njerëzve do të ofrojë nivele shpërblimi, duke filluar nga mallrat deri tek qëndrimet gjatë natës në shtëpinë e përfunduar, për ata që duan të mbështesin komunitetin lokal.

“Bleva dy prona në mënyrë që të kem mundësinë që të filloj me një fushatë të vogël financimi dhe të shtrihem drejt një qëllimi më të lartë të fushatës”.

Ai thotë se do të ofrohen donacione dhe shërbime për të përmirësuar parkun, rrugët dhe infrastrukturën e Sambuca-s.

“Ne do të përfshijmë sa më shumë që të jetë e mundur komunitetin e crowdfunding duke i dhënë atyre fuqinë për të votuar për atë që ne ofrojmë brenda këtyre shërbimeve komunitare,” thotë Waters.

Anëtarët e Crowdfunding do të marrin pjesë në rinovim dhe gjithashtu do t’u jepen kodet e biletave, duke përfaqësuar një shans për të fituar pronat e tij në Sambuca, bazuar në atë nivel që ata kanë zgjedhur për të marrë pjesë.

Historia e suksesit: Përafërsisht 16 shtëpi u rrëmbyen si pjesë e skemës së shtëpisë së Sambuca di Sicilia 2019 me 1 €. Tani qyteti italian nxjerr në treg një grumbull të ri pronash të braktisura.

Kjo është dashuria…

Tërheqja e kuzhinës italiane është ajo që e shtyu kuzhinierin me bazë në Arizona, Daniel Patino, bashkëthemelues i një zinxhiri ushqimor të freskët në SHBA, të bëjë hapin e madh përpara dhe të rrëmbejë një copë la dolce vita.

Patino rrëmbeu ndërtesën e vetme të disponueshme me tre kate dhe një tarracë panoramike duke bërë një ofertë prej vetëm 2500 € — dhe duke fituar. Ai i bëri të gjitha nga distanca, nga SHBA. Një zonjë lokale Sambuca e kontaktoi atë përmes bashkisë dhe i dërgoi një video dhe foto të pronës, të mjaftueshme për t’i dhënë Patino një ide se për çfarë po bënte ofertën.

“Është më shumë se një aventurë,” thotë ai. “Ndoshta një kumar?

“Kam vendosur një pamje të ofertës së padukshme pasi kam parë të gjitha pronat në internet, por kjo në veçanti sapo më foli. Kishte një oborr të vogël të jashtëm fshatar. Nuk mund të shihja se si ishte brenda sepse mund të kishte qenë e rrezikshme të hyje brenda. , kështu që mendoj se do të ketë nevojë për shumë rimodelim.”

Patino nuk e di ende se çfarë saktësisht planifikon të bëjë me të — nëse do ta përdorë vetëm si një shtëpi pushimi apo edhe si një degë italiane e zinxhirit të tij ushqimor. Tani për tani, thotë ai, është vetëm një ëndërr e realizuar, dhe gjithashtu një shëtitje në korsinë e kujtesës.

“Gjithmonë e kam dashur Italinë, kur kam udhëtuar më herët në karrierën time si kuzhinier profesionist, zbulova kulturën ushqimore të Italisë dhe pse ushqimi është kaq i rëndësishëm për italianët”.

“Unë gjithashtu mësova se çfarë është stili i jetesës italiane. Ka të bëjë me të jetuarit e jetës, jo të ecësh me njëqind milje në orë si ne në Shtetet e Bashkuara. Është të shijosh qetësinë, të marrësh kohë për t’u çlodhur dhe jo gjithmonë të shqetësohesh për punën. Është thjesht më e mira. të gjitha botët.”

Patino thotë se gruaja e tij nuk ishte në bord në fillim, duke i thënë se “je i çmendur, nuk mund të jetë e vërtetë”.

Tani që prona është e tij, ai thotë se do të shohë se ku shkon nga këtu.

Ai mund të vendosë të fillojë të bëjë disa nga sallatat e tij të freskëta në Sambuca dhe të përshtatë ushqimin e shëndetshëm të stilit amerikan dhe salcat e bëra vetë me antipasto alla Siciliana.

Strehim i sigurt i artistëve

Brigitte Dufour dëshiron të kthejë dy ndërtesa të braktisura në një strehë për artistët.

Me mirësjellje Brigitte Dufour

Brigitte Dufour, një avokate franko-kanadeze dhe themeluese e një organizate të të drejtave të njeriut, bleu dy banesa të braktisura në distriktin historik Saracen — një e vogël për 1,000 euro dhe një shtëpi më e madhe për 5,850 euro. Ajo bëri të dyja ofertat pa parë asnjërën.

“Vetëm për të qenë e sigurt, e dija se konkurrenca ishte e madhe, kështu që mendova se ofrimi i një oferte për dy shtëpi të ndryshme do të rriste shanset e mia për sukses”, thotë ajo.

Dufour thotë se dëshiron të ndihmojë komunitetin lokal duke u ofruar hapësirë ​​artistëve nga e gjithë bota që i shpëtojnë krizave.

Prona e saj më e vogël dykatëshe, 50 metra katrorë (rreth 540 metra katrorë) do të shërbejë si rezidencë artistësh, thotë ajo. Do të jetë një vend ku artistët mund të shprehen dhe “të pushojnë nga mjedisi i vështirë dhe presioni në vendet e tyre”.

“Ata mund të qëndrojnë për dy javë ose një muaj të tërë dhe të frymëzohen nga bukuria e Siçilisë dhe Sambuca për të krijuar vepra arti që flasin për çështjet gjinore, dinjitetin, të drejtat e njeriut. Ata mund të përfitojnë nga përdorimi i një vendi të bukur të sigurt.”

Prona është në gjendje të mirë me një tarracë që ofron një hapësirë ​​të jashtme me pamje nga kodrat e gjelbra përreth. Dufour i pëlqen dyshemetë e lashta të pikturuara me pllaka majolica, të cilat, thotë ajo, i japin shtëpisë një ndjenjë tradicionale. Ajo madje gjeti një gërshet të vjetër hudhre të varur nga një mur kur bleu vendin.