“Sa të gatshëm do jeni për të miratuar një kandidaturë nga opozita?”/ Zgjedhja e Presidentit të ri, Rama: Do kenë 100% dakordësinë tonë

Partia Socialiste ka mbledhur të mërkurën pasdite Kryesinë dhe pas takimit, Kryeministri Edi Rama ka theksuar se nuk janë ulur në tryezë për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës me paragjykime për kandidatët e mundshëm nga radhët e oppozitës.





Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së Kryesisë së PS-së, Rama tha se mazhoranca nuk ulet në tryezë me paragjykime dhe nëse opozita do të propozojë një emër të pëlqyeshëm, do të ketë dakordësi.

Në fund, kreu i qeverisë u shpreh se nëse nuk arrihet dakordësia, falë ndryshimeve Kushtetuese të 2008-ës, mazhoranca do të zgjedhë një President me 71 vota në Parlament.

Pyetje: Sa e gatshme do jetë për të miratuar një kandidaturë nga opozita?

Rama: Ne nuk jemi ulur në tryezë me paragjykime. Nuk do paragjykojmë nga vijnë këto propozime. Janë përballë nesh në arenën politike, ndërkohë që në këtë çështje jemi në një tryezë. Nëse do vijë një kandidaturë e pëlqyeshme, do kenë 100% dakordësinë tonë. Nëse nuk na pëlqejnë, do propozojnë kandidaturën tonë. Nëse do u pëlqejë propozimi ynë, do kemi m bështetjen e tyre. Në këtë çështje jemi në tryezë. Në fund fare, falë ndryshimeve Kushtetuese të 2008-ës, dhe që po provohen më të vlefshme për ecurinë e vendit, janë 71 votat në parlament dhe Shqipëria do të ketë një President normal.

Ndërkohë i pyetur lidhur me kërkesat e Zelensky-t në Parlamentin e Shqipërisë, Rama u shpreh se do të marrë çdo vendim të linjëzuar me atë të Bashkimit Europian.

Rama: Vendimet tona janë të linjëzuara me ato të Bashkimit Europian. Nuk ka një vendim të linjëzuar të Bashkimit Europian. Nëse do të ketë një vendim të linjëzuar të BE-së, atëherë dhe ne do të marrim vendim në të njëjtën linjë me ta.

Pyetje: Çfarë ndihme do jepni për Ukrainën?

Rama: Do jetë monetare.