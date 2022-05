“Xhaka dhe Gjimshiti vendosën bast për mua”/ Moderatorja tregon prapaskenat e takimit me yjet e Kombëtares

Moderatorja Feride Kuqi ka folur për herë të parë rreth prapaskenave të takimit të saj me Taulant Xhakën vite më parë që nuk u kaloi pa u komentuar në media. Ajo ka sqaruar se mes tyre nuk ka patur asgjë dhe po ashtu ka zbuluar se përse Xhaka postoi foton me të dhe më pas e fshiu nga Instagrami.

E ftuar në “A-Politik” moderatorja e RTV Ora, tha se kur futbollistët e kombëtares ishin kthyer në Tiranë për të festuar përballjen me Serbinë, në një prej club-eve në Tiranë i kishte rënë në sy Feridja. Kjo e fundit tregoi se iu afrua yjeve të kombëtares asokohe për t’i komplimentuar për ndeshjen.

“Shkova bashkë me mikeshat e mia nga Miss Shqipëria për të bërë një foto me çunat e për t’i uruar për suksesin e tyre me Serbinë. Pasi bëra foto me Taulant Xhakën, Gjimshiti u hodh dhe vuri në provë kolegun e tij Xhaka, duke vënë bast me njeri-tjetrin nëse Taulant Xhaka do e postonte apo jo foton në Instagram-in e tij. Për të vërtetuar që s’ka asgjë në mes, Xhaka e postoi dhe më pas e fshiu”, u shpreh Feridja duke shtuar se kjo gjë nuk i shpëtoi portaleve duke vënë pikat mbi i për lajmin e qarkulluar disa vite më parë, se mes tyre nuk kishte asgjë përveç se një foto e momentit.