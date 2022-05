Aguero zbulon çfarë i tha Messi për përmbysjen epike të Real Madridit: Kjo nuk mund të jetë e vërtetë

Real Madridi bëri përmbysjen e tretë radhazi, që ishin thuajse të pamundura, në Champions League. Pasi e pa veten në disavantazhin 2-0 në total, në ndeshjen e dytë gjysmëfinale kundër Manchester City, në “Bernabéu”, skuadra e bardhë e ktheu rezultatin falë një Rodrygo të mrekullueshëm, që shënoi dy minuta nga fundi i kohës së rregullt, dhe në kohën shtesë, Benzema e ktheu në gol penalltinë e fituar po vetë.





Tashmë Real Madridi do të përballet me Liverpool-in në finalen e Parisit, më 28 maj. Kun Agüero u angazhua nga rrjeti ESPN për të komentuar ndeshjen. Këtë herë, ai e ndau ekranin me Oscar Ruggeri dhe Carlos Tevez.

Mes të treve po analizonin veprimet e lojës dhe pa asnjë lloj droje folën për ndjesitë që po krijonte përmbysja heroike e skuadrës së Ancelottit. Për rastin, që sipas Kunit, në një moment ai mori një mesazh nga Leo Messi, të cilin e lexoi në transmetim në fillimin e pjesës së dytë shtesë, u mahnit edhe shtatë herë fituesi i “Topit të Artë”:

“Leo më shkruan, – i thotë Kun-Tevezit. Dhe Tevez e pyet: “Çfarë thotë Leo…?” Gjë për të cilën Agüero i përgjigjet: “Stop shakave, kjo nuk mund të jetë e vërtetë” (Lionel Messi i tha atij të mos bënte shaka, pasi iu tha se Real Madridi ka shënuar edhe një gol për 3-1, duke iu referuar përmbysjes së madhe). Për këtë, Carlitos komenton: “Është çmenduri, nuk mund të fitosh një ndeshje tjetër kështu”.

“Kemi luajtur dhe kjo është e vërteta…”, – është përgjigjur i habitur ndër të tjera ish-lojtari i Juves dhe Boca. E vërteta është se të dy, Leo dhe i gjithë universi i futbollit iu dorëzua këtij Real Madridi të mrekullive, të cilit si në 16-she me Chelsea, në çerekfinale me PSG-në dhe në gjysmëfinale me City, iu desh të përmbyste rezultate të pamundura.

Dhe e bëri atë duke mahnitur veten e të tjerët. Liverpool-i e pret tashmë në Paris më 28 maj, ku “Los Blancos” do të kërkojnë Champions-in e 14-të në një duel që ashtu si ky do të hipnotizojë totalisht botën e futbollit.