Rriten kostot marramendëse për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersekë. Projekti do të gllabërojë edhe 17,5 milion euro të tjera nga paratë e taksapaguesve shqiptarë. Në total 35 kilometrat e rrugës të kategorisë C pritet të kushtojnë mbi 55 milion euro.

Më 27 dhjetor të vitit që shkoi Ministria e Infrastrukturës lajmëronte për inspektimin në terren nga Belinda Balluku, të punimeve për pjesën e parë lotit II të aksit Korçë-Ersekë.

“Puna po vijon me ritme të larta dhe realizimi fizik ka arritur në masën 91%”, shkruhet ne faqen e Facebook të kësaj ministrie.

“Duke qenë se loti i parë ka përfunduar dhe tashmë punohet në pjesën e parë të lotit të dytë, kemi arritur të shikojmë që ka një potencial shumë të madh dhe ky është një projekt që duhet të të ecë dhe të përfundojë sa më shpejt”, shprehej Balluku.

“Progresi është i dukshëm. Është hapur e gjithë traseja prej 4.15 kilometrash. Po punohet për shtresat e fundit të stabilizantit. Për shkak të reshjeve do marrë një stabilizimin më të madh dhe pastaj në pranverë do vazhdojmë me shtresat asfaltike dhe do ta dorëzojmë gati për sezonin e ri”, deklaron Evis Berberi, drejtor i ARRSH.