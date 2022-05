“Bashkëshorti ka pak frustrim!” Floriana Garo rrëfen si i shmang përplasjet me vjehrrën për Berishën

Brenda të njëjtës familje, mendimet e ndryshme politike nuk janë të rralla, por ato mes Floriana Garos, zëdhënëses së Komisionit të Rithemelimit dhe vjehrrës së saj, Lumturi Ratkoceri janë bërë lajm shpeshherë për shkak të kundërshtive të forta.





E pyetur për deklaratat e vjehrrës së saj kundër Berishës, Floriana Garo ka pranuar se debatet kanë qenë të shpeshta dhe se bashkëshorti i saj është ndjerë shpesh i frustruar, por zgjidhja në këto raste ka qenë ndërrim teme.

“Ka një përplasje mendimesh, po. Jemi munduar të mos i prishim raportet, sepse kur politika bëhet temë bisede dhe kundërshtitë janë të dukshme dhe bëhet shpesh si bisedë, pastaj i prish raportet. Dhe kështu ne kemi zgjedhur një mënyrë që, i them unë: Mos flasim të lutem, mos flasim! Flasim për gjëra të tjera. Ka ndodhur, nuk e mohoj që ka ndodhur. Ajo ka bindjet e saj dhe unë e kam lënë. Në fillim kam pasur një farë stepje, por më pas e kam kuptuar dhe e kam lënë. Ajo ka qenë në politike para meje dhe është shprehur vazhdimisht për mendimet e saj dhe nuk do të ishte e drejtë që unë ta stopoja atë. Edhe ajo nuk më ka stopuar. Bashkëshorti im qëndron me mua. Edhe ai ka një lloj frustrimi ndonjëherë. Por e kemi thënë që secili ka bindjet e veta dhe ne jemi familje demokratike. E shoh që bëhet lajm ndonjëherë”, tha Garo gjatë një interviste.

Edhe më herët, Lumturi Ratkoceri është shprehur se në këtë pikë me nusen e saj ka rënë dakord për të mos rënë dakord.

“Reagimi im nuk ka fare lidhje me nusen time. Ajo është amerikane jo vetëm me pasaportë, po edhe me shpirt dhe me besim”, ka thënë ajo. Por duket se politika nuk është objekt bisede mes tyre, duke u përqendruar te lidhja e fortë që kanë të dyja ka thënë ajo pak ditë më parë për Panorama Plus.

“Nuk kemi objekt bisede për politikën. Madje, qeshim me titujt bombastike të gazetave. Opinionet tona të kundërta nuk influencojnë fare në marrëdhënien tonë. Ne respektojmë mendimin ndryshe të njëra-tjetrës dhe kjo është themeli ku bazohet marrëdhënia jonë, sigurisht së bashku me dashurinë dhe respektin për njëra-tjetrën. Kemi rënë dakord që në këtë pikë nuk jemi absolutisht dakord”, ka rrëfyer vjehrra e Florianës, duke zbuluar ndikimin që kjo temë ka në familjen e saj.