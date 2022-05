Drogë e armatosje deri ‘në dhëmbë’, mafiet italo-shqiptare “pushtojnë” Romën! Si larja e hesapeve krahasohet me figura si Berisha

Një artikull i publikuar i Gazetës prestigjioze ‘La Republica’ do të risillte personazhe të cilët kanë arritur të “pushtojnë” Italinë me krijimin e asaj që do të quhej “mafia diabolike e trafikimit të drogës”.





Protagonistët (mes shumë të tjerëve) të ‘furnizimit’ katërcipërisht të Italisë me drogë ishin Elvis Demçe dhe Ermal Arrapaj.

E nëse kanë larje hesapesh me njëri-tjetrin ata nuk i tremben askujt, fundja nuk është Sali Berisha! Kështu vërtetohet nga përgjimet e siguruara nga media e huaj. Elvis Demçe në një bisedë telefonike me një të paidentifikuar teksa porosit vrasjen e kundërshtarit, përdor krahasimin me ish kryeministrin e vendit për të nënkuptuar se një person nuk mund të jetë aq i ruajtur sa një figurë politike. (LEXO MË POSHTË PËRGJIMIN).

Shkrimi i Gazetës italiane rithekson sërish një ndër shkrimet që është trajtuar në Gazetën Shqiptare, sesi të rinjtë “të pasionuar” nga filmat aksion, nga dëshira për të korrur sukses, ‘bredhin’ në Itali për të qenë bosët e drogës. Protagonistë në qindra e mijëra artikuj, të rinjtë shqiptarë, nuk kanë zbatuar asnjë rregull, përveçse vendosjes së çmimit të drogës në treg.

Mes gjithë këtij rrjeti ‘tentakulash’ mafioze, gazeta i referohet pikërisht hetimeve të antimafies së Romës kur shkruan se shqiptarët kanë arritur të ndërtojnë linja konkurruese të trafikut të drogës nga Kolumbia duke e sjellë atë në Itali me çmime konkurruese.

Grupi kishte fituar terren në Romë dhe zgjeroi zonat e kontrollit ku shpërndante lëndën narkotike falë edhe lidhjeve me elementët e tjerë të krimit dhe bosët e mafies, disa prej të cilëve u ka njohur edhe në burg, derisa një grindje mes bandave rivale ka çuar në shkatërrimin e dy grupeve italo-shqiptare.

Grupet kriminale drejtoheshin njëri nga Ermal Arapaj i njohur si ‘Ufo’, ndërsa nga ana tjetër ishte Elvis Demçe, i cili drejtonte grupin rival, të cilët janë arrestuar nga policia. Pas një aksioni ‘Blic’, të zhvilluar nga policia italiane mëngjesin e 18 janarit, u arrestuan 27 persona, duke u shmangur në këtë mënyrë disa vrasje të mundshme, për trafikun e drogës.

Pjesë nga shkrimi në ‘La Republica’

Dikush, në fund, e mori Romën. Ose, të paktën, iu afrua shumë këtij qëllimi. Shqiptarët e brezit të dytë. Të rritur nën hijen e familjeve kriminale historike që ndanë kryeqytetin, ata flasin dialektin e trungut të qytetit, edhe nëse e gjymtojnë thelbin me theksin sllav. Ata janë të egër, të armatosur deri në dhëmbë. Sepse nuk pushuan së qeni të uritur.

Sot ata janë bashkëbiseduesit e privilegjuar të familjeve ‘Ndrangheta’ në Romë, ndërfaqja e respektit për “aristokracinë kriminale të vendit”, me fjalët vetëkënaqëse të kreut të fundit të krimit shqiptar në Romë.

Ata nuk respektojnë asnjë rregull, por e dinë atë themelorin: kush vendos çmimin e drogës në Romë, qeveris tregun. Dhe kushdo që qeveris tregun komandon. Ata ia kanë dalë. Falë marrëdhënieve të vendosura me “Kartelin e Gjirit” në Kolumbi, falë paktit me ushtrinë marokene që lehtësojnë kanalet e furnizimit me hashash, falë disa agjentëve të mirë në Ekuador. Ata arritën të merrnin shumë gjëra dhe me një çmim konkurrues.

Elvis Demçe i cili vetëquhet ‘Zot’. Si e përshkruan media italiane:

Elvisi ka një pamje të ashpër. Ai rrezikoi të kalonte jetën në burg. Por, 36-vjeçari, sa ishte në vitin 2020, ishte i lirë dhe tashmë kishte në dorë gjithçka: urinë, karizmën, ligësinë, aftësitë logjistike dhe kontaktet e duhura. Ai del nga burgu më 19 prill 2020, në pandemi dhe izolim të plotë. Me një bindje të rrënjosur thellë: “Unë jam Zoti”. Ai e shkruan në rrjetet sociale, duke përdorur pseudonimet e tij, “Spartacus” ose “Perseo”, të cilave u lidh një kuptim i fortë simbolik. Në mungesë të tij, sheshet e trafikut të drogës u morën nga Ermal Arapaj, shqiptar si ai dhe drejtues i një organizate tjetër shumë ‘të respektuar’. Por tani që ai ka dalë nga burgu, pronari pretendon atë që ai e konsideron të tijën. “Isis është jashtë,” thotë Elvis, duke e krahasuar veten me kalifatin e zi dhe duke shpallur luftën. Tashmë, ai synon të rikuperojë “menjëherë qarkun e tij të marrëdhënieve kriminale për të rimarrë kontrollin dhe dominimin në pazaret e kryeqytetit dhe të krahinës (Velletri dhe Acilia)”, shkruajnë magjistratët.

“Edhe këtu kalldrëmet janë tanët”, thotë duke dhënë urdhra nga veranda e shtëpisë së tij, në via Foglianese, një grup shtëpish jo shumë larg Prenestinës, në jug të Romës. Elvisi përpiqet të eliminojë rivalin e tij Arapaj duke e dorëzuar ‘nën kujdesin’ e një komandoje prej katër vrasësish pranë Lanuvios. Ai synon të vrasë dy magjistratë romakë që kishin vendosur ‘shkopinj nën rrota’. Dhe ai urdhëron të zbulohet se ku jetojnë policët që janë marrë me njerëzit e tij.

Në këtë periudhë Elvis ka kontakte me Kolumbinë, Marokun dhe Ekuadorin. Dhe ai është i armatosur deri në dhëmbë. Ai punon me ‘Ndrangheta’, bisedon me kupolën e ushtrisë marokene dhe me “trashëgimtarët e Pablos që janë ata të kartelit Medelin. “Ata që kontrollojnë guerilët në Amazon”, thotë ai. E megjithatë për Elvisin, paratë nuk janë gjithçka. Krimineli, për të, është një dimension ekzistencial, i vetmi që mund të imagjinohet.

“Gjithmonë do të më mungonte diçka sepse brenda jam një kriminel. Edhe me kostum 100 milionë dhe kravatë të shtrenjtë”, thotë ai.

Ai nuk konsumon ajër. Ai jeton në magjepsjen e një “miti” si Raffaele Cutolo, për të cilin regjistrohet ditën kur ai vdiq: “Ky njeri i madh ka vdekur. Që në 1979 i burgosur”, shkruan ai duke kujtuar refuzimin e shefit të Camorra për të bashkëpunuar: “Ai u përgjigj se është mësuar mes hekurave të shohë familjen dhe kjo është në rregull. Më jep më shumë dashuri të vdes mes hekurave dhe qelive me dinjitet sesa mes luksit dhe turpit”.

Me Elvisin, Roma është e përmbytur me tonelata kokainë dhe tym. Të cilat kthehen në para. Por, në fakt, pasuria nuk mjafton. Ai ka nevojë për gjak. Përpiqet më kot të vrasë Arapaj. Por nuk i japin kohë. Ai arrestohet. Dhe, disa muaj më vonë, Europol arrin të marrë në dorë një server të dedikuar të quajtur “Sky Etc”, i cili përmban bisedat e koduara të 170 kriminelëve të bindur se ata mund të flasin lirshëm. Ka edhe ato të Elvisit dhe të bindurve të tij. Janë fotot e viktimave të klanit, në shkurre me armën e drejtuar në kokë, në pritje për të marrë vendimin e fundit të Elvisit dhe për rrjedhojë fatin e tyre të jetës ose vdekjes.

‘S’e kap dot se ka 10 shtëpi’ “Zoti i drogës” shqiptar në Itali porosit vrasjen e kundërshtarit: Pse kush është ai Sali Berisha?

Në përgjimet e publikuara nga mediat italiane, lidhur me bosët e drogës në Itali që kanë “pushtuar” Romën. Berisha nuk ka lidhje me grupin, por është përdorur si krahasim për mënyrën e sigurisë që lëvizte një person, kundërshtar i Elvis Demçes.

Elvis Demçe: Rop me ia dit shpit me ju plan na mi prit posht shpis kur*** me ia ** robt me ba terror.

I panjohur: Ka 10 shtëpia aj mor frato s’kapet kun

Elvis Demçe: A je agjent sekret a jo? Lerë fare se ai është budalla, homoseksual. 10 shpi thua? Po pse? Kush është ai, Sali Berisha?

I panjohur: S’del asnjë ditë zemër vetëm del me dy makina si e shoqërojnë e çdo ditë e ndërron makinën, e nuk fle asnjëherë tek e njëjta shtëpi

Elvis Demçe: Motër****, me e gjet kun, mi plas trut.

I panjohur: Rop me n’zerr inatin e bufin demek sikur jam tu vra nanji koleg të viagenovës.

Elvis Demçe: Se ma ke fiksu keq

I panjohur: As asht ropq*m mor zemër tan i kan d*i në burg.

Elvis Demçe: Aj ropq*m s’ka re mre se punon me to thojn tanë. Ja dale sa ti bëj kët kurthin e fundit shife ti ca kam për mi ba pos e lash dekun tok mes torbeles me kryt bira bira ta shofi.

I panjohur: Aj p*** motre mka njoft mu kristin tone e shoferin kur kena ba punën zemër

Elvis Demçe: Po rop

I panjohur: Matematika ke ai p*** motre a tu me cu