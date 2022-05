Emigranti shqiptar kthehet nga Anglia dhe shokohet kur shikon se çfarë ka ndodhur me shtëpinë e tij në zonën e Plazhit në Durrës (FOTO)

Shqiptarët që janë në emigracion, punojnë gjithë jetën e tyre për të siguruar një shtëpi në Shqipëri, pasi për të bërë aq shumë para sa për një banesë në vendin tonë, është shumë e vështirë. I tillë është edhe rasti i një shqiptari, i cili jeton në Londër, por ka blerë edhe një shtëpi në zonën e plazhit, në Durrës.

Mirëpo, shtëpia e qytetarit ka marrë shumë lagështirë. Në lidhje me këtë situatë të ndodhur ai fajëson komshiun, i cili duket se ka probleme me tubacionet.

Ai thotë se është ankuar disa herë, por komshiu nuk e dëgjon. E vetmja gjë që i ka mbetur është ta bëjë rastin publik.

“Prsh si jeni mire une kam nje Hall, edhe veq desha me e nda me ju nese ke mundsi ju lutem sps jeni bere si hoxha ose prifti se per shtet mos pyt e di vete me mire , une jetoj London edhe kam nje hyrje timen durres, edhe eshte afer palzhit, kati 4 edhe siper meje kam komshi edhe ai ka leshuar uj apo nuk e di ça. nuk eshte Hera parë por hera e treteqe ka bere te njëjtën gje. Edhe i kam then te lutem rregullo apo bej dicka. Eshte hera e trete qe ndrroj kolltuqet.”, shkruan emigranti, raporton joq.