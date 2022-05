EMRI/ Infermierja shqiptare humb jetën tragjikisht në Gjermani në moshën 38-vjeçare

Një infermiere shqiptare ka humbur betejën me një sëmundje të rëndë në Gjermani. Bëhet fjalë për Eljona Isufaj, 38-vjeçe një infermiere me një eksperiencë 15-vjeçare në maternitetin e Fierit, por që kishte dy vite që ishte larguar në Gjermani për një jetë më të mirë për familjen dhe fëmijët e saj.

Lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të infermieres shqiptare e ka bërë të ditur Urdhri i Infermierit të Shqipërisë të cilët kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjarët e të ndjerës.

Njoftimi i Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë:

Të nderuar kolegë, Me hidhërim të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të koleges tonë znj. Eljona Isufaj( Kuqi). Znj. Eljona lindur më 31.03.1984, me një eksperiencë 15 vjeçare si infermiere në maternitetin e Fierit. Diplomuar në Universitetit e Tiranës, dega Infermieri, duke shërbyer me përkushtim, profesionalizëm pranë pacientëve. Kishte rreth 2 vite e shpërngulur në gjermani për një jete më të mirë për dy fëmijët e saj të mitur. Urdhri i Infermierit të Shqipërisë shpreh ngushëllimet e sinqerta familjarëve, miqve, të afërmeve dhe kolegëve, Qoftë i paharruar kujtimi saj.