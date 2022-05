Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj prindër për herë të parë?

Këngëtarja e njohur është në pritje të ëmbël sipas Kryefjala.com. dhe së shpejti do sjellë në jetë fëmijën e parë të saj dhe reperit. Nga vetë çifti nuk ka ende asnjë reagim teksa në rrjetet sociale Eni është shfaqur në super formë dhe barkun e sheshtë. Megjithatë, kjo është një taktikë që personazhet publike përdorin shpesh kur janë shtatzënë: postojnë foto të vjetra.

Aktualisht nuk ka detaje se në çfarë muaji është Eni dhe cila është gjinia e fëmijës,

Ata po jetojnë prej vitesh një histori shumë të bukur dashurie, teksa në 3 nëntor të 2018 Genci i bëri një super propozim në Plavë këngëtares.

Në një intervistë Eni ka treguar se me Gencin është njohur gjatë një turneu në Amerikë dhe se ai ishte shumë mendjemadh, komenti i Gretës për këtë rast ka qenë edhe më epik se vetë situata. “Me Gencin jemi njohur në një turne në Amerikë. Të them të drejtën në fillim më është dukur shumë mendjemadh dhe i thashë Gretës ‘obobo si do e shtyjmë në turne, ky as muhabet s’do na bëj’ dhe përgjigja e Gretës ishte: ‘Eha sa e vret mendjen, sikur do bëjmë krushqi me të’. Përfundimin e dini besoj”, ka treguar Eni.