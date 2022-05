FOTO/ Kryebashkiaku i Vlorës përkujton “5 Majin”: Lavdi Dëshmorëve të Atdheut!

Kryetari i Bashkisë së Vlorës ka përkujtuar sot ‘5 Majin’, Ditën e Dëshmorëve. Me këtë rast, ai ka kryer homazhe dhe ka vendosur kurora me lule në Varrezat e Dëshmorëve.





Me anë të një postimi në Facebook, Leli ka publikuar disa foto nga nderimet e sotme, ndërsa e shoqëron me një mbishkrim, me anë të të cilit nderon dëshmorët që sipas tij, i dhanë liri Atdheut.