FOTO/ Nga kthesa e Kasharit në Ahmetaq! ARRSH prezanton planin për një rrugë të re drejt Aeroportit

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka prezantuar një zgjidhje të re për problematikën në rrugën e Rinasit që të çon drejt Aeroportit. Kreu i ARRSH, Evis Berberi, bëri të ditur se rruga e re do të jetë gati në mes të korrikut.





“Kemi fluksin e trafikut, i cili vjen nga kthesa e Kasharit, e cila vjen drejt deri në korsinë e daljes, e cila është 200 metra e gjatë dhe me një gjerësi 5 metra, pra me një korsi, bashkohet me rrugën ekzistuese e cila të nxjerrë në kullën e Albcontrol-it, dhe vazhdon fluksin e lëvizjes me një drejtim. Ndërsa pjesa tjetër, e cila nuk do të aksesojë aeroportin, por do të shkojë drejt veriut ose zonës së Ahmetaqit mund të vazhdojë lirshëm në këtë korsi, dhe të dalë në rrethrrotullimin e Ahmetaqit, dhe të vazhdoj rrugën, por edhe që në atë krah mund të akeseohet aeroporti. Kushdo që vjen nga rruga e re që do të ndërtohet, do të vijë në daljen afër kullës së Albcontrol-it, do të marrë djathtas, do të bëjë një kthesë për të dalë përpara parkingut të aeroportit”, sqaroi kreu i ARRSH.

Për sa kohë do ndërtohet kjo rrugë?

Një ditë më parë është hapur një procedurë emergjence, pra është nisur puna në këshillin teknik.

“Kemi nisur procedurën në këshillin teknik për të miratuar zgjidhjen e re të Aeroportit. Sic e kemi deklaruar në fillim procedurat dhe në fillim të muajit korrik ne kemi të përfunduar aksesin e ri nga kthesa e Kasharit në Ahmetaq dhe drejt Aeroportit. Pra për një periudhë dymujore ne kemi përfunduar të gjithë procedurën dhe në mesin e muajit korrik ne do të kemi gati rrugën e re”.

Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, u bëri thirje qytetarëve që i drejtohen veriut të përdorin rrugët aleternative, shkruan Monitor.

“Kjo rrugë është ndërtuar për aksesin në rrugën e Rinasit dhe është shfrytëzuar edhe nga banorët e zonës. Ata që drejtohen verut iu bëj thirrje të përdorin rrugët alternative. Për t’u lidhur me Rrugën e Kombit apo për t’u lidhur me autostradën që shkon në drejtim të Shkodrës ka dy aksese të tjera, është ai i kthesës së Kamzës dhe ai i Vorës. Ju lutem mos e frekuentoni Rrugën e Rinasit e cila sot kthehet me dy sense lëvizjeje. Kështu kjo rrugë do jetë më e lirë derisa të ndërtojmë rrugën që u prezantua nga drejtori i ARRSH, që drejton një pjesë të trafikur në veri dhe një pjesë direkt në Aeroportin e Rinasit që do të parkohen në parkingjet që janë apo që do të ndërtohen në të ardhmen nga koncesionari me urgjencën që ne kemi kërkuar”, theksoi Balluku.

Më herët gjatë të enjtes, Gazeta Shqiptare raportoi se Ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku ka udhëtuar pranë rrugës së Rinasit për të treguar se një rrugë e re do të ndërtohet me urgjencë në këtë zonë për të lehtësuar trafikun. Bashkë me kreun e ARRSH, Ergys Verdho, ministrja ka shpjeguar me një hartë se si do të kryhet lëvizja e mjeteve në rrugën e re që do të jetë gati në korrik, pra për dy muaj.

Sipas Ballukut fluksi i pasagjerëve në Rinas është rreth

Tërhiqet qeveria/ Rruga e Rinasit rikthehet me dy kalime

Autoriteti Rrugor Shqiptar njoftoi se rruga e Rinasit do të jetë me dy kalime. Vendimi u mor pas protestave të vazhdueshme të banorëve të zonës që e bllokuan rrugën çdo ditë me protesta. Njoftimi u dha sot nga ARRSh ndërsa banorët ishin në protestën e radhës.

NJOFTIM‼️

Kthehet në gjendjen e mëparshme Rruga e Rinasit, qarkullimi do të vijojë me dy sense lëvizjeje deri në një zgjidhje përfundimtare me qëllim

Banorët e Rinasit protestojnë për hapjen e rrugës në ditën e katërt

Mëngjesin e kësaj të enjreje, është mbajtur për të katërtën ditë protesta e banorëve të fshatit Rinas.

Ata bllokuan rrugën dhe u ulën në mes të saj, bashkë me fëmijët e tyre për të cilët kanë thënë se nuk i çojnë dot më në shkollë për shkak të devijimit që