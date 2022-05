Harta e vendeve të Ballkanit që do të marrin gaz nga Greqia, REL: Kosovës i duket shtrenjtë

Vendet e Ballkanit planifikojnë që të marrin gazin e lëngshëm natyror nga Greqia si alternativë e të gazit natyror rus. Radio Evropa e Lirë ka publikuar një hartë me vendet e Ballkanit Perëndimor që planifikojnë të lidhen në rrjetin e gazit të lëngshëm nga Greqia – që aty do të deponohet nga SHBA dhe Azerbejxhani. Në atë hartë Kosova s’paraqitet si shtet që do të kyçet në rrjet pasi siç përshkruhet në grafikë “Kosovës i duket shtrenjtë” lidhja me platformën e gazit.





Platforma për gazin e lëngshëm natyror (LNG) në portin grek Aleksandropolis duhet të fillojë punën më 2023. Gazi aty më së shumti do të shkojë nga Azerbejxhani dhe SHBA ndërsa më së shumti në të llogarisin shumica e shteteve të Ballkanit Perëndimor.