Ka një arsye pse alienët nuk e kanë vizituar ende Tokën, thonë shkencëtarët

Pse alienët nuk e kanë vizituar kurrë Tokën, pavarësisht se Universi është kaq i vjetër dhe kaq i gjerë sa që racat duhet të kishin evoluar udhëtimin ndëryjor dhe të kishin ardhur deri tani.





Dy shkencëtarë besojnë se mund ta kenë përgjigjen.

Astrobiologët Dr Michael Wong, i Institutit Carnegie për Shkencën në Uashington dhe Dr Stuart Bartlett, i Institutit të Teknologjisë në Kaliforni, kanë hedhur hipotezwn se qytetërimet zhduken kur bwhen shumë të mëdha dhe teknike.

Të ballafaquar me një popullsi gjithnjë në rritje dhe me konsum të jashtëzakonshëm të energjisë, botët goditën një pikë krize të njohur si një “singularitet” ku inovacioni nuk mund të vazhdojë më me kërkesën.

Alternativa e vetme e kolapsit është braktisja e “rritjes së palëkundur” dhe miratimi i një ekuilibri që lejon mbijetesën, por parandalon shoqërinë të ecë më tej përpara, ose të dalë larg nga vendi i saj në univers.