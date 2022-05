Kthjellime dhe vranësira, parashikimi i motit për sot

Sipas MeteoAlb: Pjesa e më madhe e vendit tonë do të jetë në dominimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike të cilat do të sjellin mbizotërim të kthjellimeve dhe kalime të pakta të vranësirave. Por në zonat malore parashikohet që vranësirat të pësojnë zhvillime të përkohëshme në orët e mesditës dhe pasdites.





Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes dhe ndjeshëm në mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 6°C deri në 25°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Perëndimor duke krijuar në det dallgëzim 2 ballë.

Rajoni dhe Europa

Ballkani Veriperëndimor do të jetë në ndikimin e vranësirave të shpeshta të cilat do të sjellin shira, KU herë pas here do të jenë në formë rrebeshi të shoqëruara me mini stuhi ere. Gjithashtu me vranësira dhe reshje shiu paraqitet pjesërisht Qëndra e kontinentit. Ndërsa pjesa tjetër e Europës do të jetë në dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve të vranësirave, por më të dukshme kthjellimet do të jenë në Gadishullin Iberik.

Kosova

Paraditja do të jetë me kthjellime dhe kalime të pakta vranësirash në të gjithë territorin, POR më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat Perëndimore dhe Jugore. Mesdita dhe pasditja shtojnë vranësirat, duke krijuar mundësi për reshje të pakta shiu në zonat Perëndimore dhe Jugore të Kosovës.

Maqedonia e Veriut

MV për gjatë gjithë ditës do të jetë në dominimin e kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare në pothuajse gjithë territorin. Parashikohet që vranësirat të zhvillohen përkohësisht gjatë mesditës dhe pritet që në zonat Veriperëndimore të ketë reshje të pakta dhe të izoluara shiu.