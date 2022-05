OBSH publikon bilancin e tmerrshëm, tri herë më i lartë se ai i raportuar! Vdekjet nga COVID në 2 vite

Vlerësimet e reja nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) tregojnë se numri i plotë i vdekjeve i lidhur drejtpërdrejt ose indirekt me pandeminë COVID-19 (i përshkruar si “vdekshmëri e tepërt”) midis 1 janarit 2020 dhe 31 dhjetorit 2021 ishte afërsisht 14.9 milionë (varg 13.3 milionë në 16.6 milionë).





“Këto të dhëna kthjelluese jo vetëm që tregojnë ndikimin e pandemisë, por edhe nevojën që të gjitha vendet të investojnë në sisteme shëndetësore më elastike që mund të mbështesin shërbimet thelbësore shëndetësore gjatë krizave, duke përfshirë sisteme më të forta të informacionit shëndetësor”, tha Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së. “OBSH është e përkushtuar të punojë me të gjitha vendet për të forcuar sistemet e tyre të informacionit shëndetësor për të gjeneruar të dhëna më të mira për vendime më të mira dhe rezultate më të mira.”

Vdekshmëria e tepërt llogaritet si diferencë midis numrit të vdekjeve që kanë ndodhur dhe numrit që do të pritej në mungesë të pandemisë bazuar në të dhënat e viteve të mëparshme.

Vdekshmëria e tepërt përfshin vdekjet e lidhura me COVID-19 drejtpërdrejt (për shkak të sëmundjes) ose indirekt (për shkak të ndikimit të pandemisë në sistemet shëndetësore dhe shoqërinë). Vdekjet e lidhura indirekt me COVID-19 i atribuohen kushteve të tjera shëndetësore për të cilat njerëzit nuk ishin në gjendje të aksesonin parandalimin dhe trajtimin për shkak se sistemet shëndetësore ishin të mbingarkuar nga pandemia . Numri i parashikuar i vdekjeve të tepërta mund të ndikohet edhe nga vdekjet e parandaluara gjatë pandemisë për shkak të rreziqeve më të ulëta të ngjarjeve të caktuara, si aksidentet me automjete ose lëndimet në punë.

Shumica e vdekjeve të tepërta (84%) janë të përqendruara në Azinë Juglindore, Evropë dhe Amerikë. Rreth 68% e vdekjeve të tepërta janë të përqendruara në vetëm 10 vende të botës. Vendet me të ardhura mesatare përbëjnë 81% të 14.9 milionë vdekjeve të tepërta (53% në vendet me të ardhura mesatare të ulëta dhe 28% në vendet me të ardhura mesatare të larta) gjatë periudhës 24-mujore, me të ardhura të larta dhe me të ardhura të ulëta. vende që zënë secili përkatësisht 15% dhe 4%.

Vlerësimet për një periudhë 24-mujore (2020 dhe 2021) përfshijnë një ndarje të vdekshmërisë së tepërt sipas moshës dhe gjinisë. Ata konfirmojnë se numri global i vdekjeve ishte më i lartë për burrat sesa për gratë (57% meshkuj, 43% femra) dhe më i lartë në mesin e të rriturve të moshuar. Numri absolut i vdekjeve të tepërta ndikohet nga numri i popullsisë. Numri i vdekjeve të tepërta për 100,000 jep një pamje më objektive të pandemisë sesa të dhënat e raportuara të vdekshmërisë nga COVID-19.

“Matja e vdekshmërisë së tepërt është një komponent thelbësor për të kuptuar ndikimin e pandemisë. Ndryshimet në tendencat e vdekshmërisë u ofrojnë vendimmarrësve informacion për të udhëhequr politikat për të reduktuar vdekshmërinë dhe për të parandaluar në mënyrë efektive krizat e ardhshme. Për shkak të investimeve të kufizuara në sistemet e të dhënave në shumë vende, shtrirja e vërtetë e vdekshmërisë së tepërt shpesh mbetet e fshehur, “tha Dr Samira Asma, Ndihmës Drejtoresha e Përgjithshme për të Dhënat, Analizat dhe Dorëzimin në OBSH. “Këto vlerësime të reja përdorin të dhënat më të mira të disponueshme dhe janë prodhuar duke përdorur një metodologji të fortë dhe një qasje plotësisht transparente. “Të dhënat janë themeli i punës sonë çdo ditë për të promovuar shëndetin, për të mbajtur botën të sigurt dhe për t’i shërbyer të pambrojturve. Ne e dimë se ku janë boshllëqet e të dhënave dhe ne duhet të intensifikojmë kolektivisht mbështetjen tonë për vendet, në mënyrë që çdo vend të ketë aftësinë për të gjurmuar shpërthimet në kohë reale, për të siguruar ofrimin e shërbimeve thelbësore shëndetësore dhe për të mbrojtur shëndetin e popullatës, “tha Dr Ibrahima Socé. Fall, Ndihmës Drejtori i Përgjithshëm për Reagimin Emergjent.

Prodhimi i këtyre vlerësimeve është rezultat i një bashkëpunimi global të mbështetur nga puna e Grupit Këshillues Teknik për Vlerësimin e Vdekshmërisë COVID-19 dhe konsultimet e vendit.

Ky grup, i mbledhur së bashku nga OBSH dhe Departamenti i Çështjeve Ekonomike dhe Sociale të Kombeve të Bashkuara (UN DESA), përbëhet nga shumë prej ekspertëve kryesorë në botë, të cilët zhvilluan një metodologji novatore për të gjeneruar vlerësime të krahasueshme të vdekshmërisë edhe kur të dhënat janë të paplota ose të padisponueshme.

Kjo metodologji ka qenë e paçmueshme pasi shumë vendeve ende nuk kanë kapacitet për mbikëqyrje të besueshme të vdekshmërisë dhe për këtë arsye nuk mbledhin dhe gjenerojnë të dhënat e nevojshme për të llogaritur vdekshmërinë e tepërt. Duke përdorur metodologjinë e disponueshme publikisht, vendet mund të përdorin të dhënat e tyre për të gjeneruar ose përditësuar vlerësimet e tyre.

“Sistemi i Kombeve të Bashkuara po punon së bashku për të dhënë një vlerësim autoritar të numrit global të jetëve të humbura nga pandemia. Kjo punë është një pjesë e rëndësishme e bashkëpunimit të vazhdueshëm të OKB-së DESA me OBSH-në dhe partnerët e tjerë për të përmirësuar vlerësimet globale të vdekshmërisë, “tha Z. Liu Zhenmin, Nënsekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për Çështjet Ekonomike dhe Sociale

Stefan Schweinfest, Drejtor i Divizionit të Statistikave të OKB-së DESA, shtoi: “Mungesat e të dhënave e bëjnë të vështirë vlerësimin e shtrirjes së vërtetë të një krize, me pasoja të rënda për jetën e njerëzve. Pandemia ka qenë një kujtesë e ashpër e nevojës për një koordinim më të mirë të sistemeve të të dhënave brenda vendeve dhe për rritjen e mbështetjes ndërkombëtare për ndërtimin e sistemeve më të mira, duke përfshirë regjistrimin e vdekjeve dhe ngjarjeve të tjera jetike.