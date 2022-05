“OPEN” rikthehet sonte në ekranin e “News 24”, përballja e parë e Berishës me analistët pas Kuvendit

Emisioni prestigjioz “Open” i gazetares Eni Vasili rikthehet sot në ekranin e dashur të shqiptarëve, “News24”. Siç tashmë “Open” e ka traditë të vetën, ku përballë politikanëve dhe personazheve më të rëndësishëm të jenë analistët më të mirë, edhe sot në mbrëmje në orën 21.00 i ftuar do të jetë ish-Kryeministri, Sali Berisha në një debat me analistët më të njohur në vend.





Kuvendi i fundit i 30 prillit, bashkim apo përçarje, pse bojkotuan 35 deputetët këtë Kuvend, a është një formalitet zgjedhja e Berishës si kryetar i PD në 22 maj dhe si do ta zgjidhë ish-Kryeministri problemin me SHBA, do të jenë disa nga temat e debatit të sotëm.

Ndërkohë Teleshikuesit do të mund ta ndjekin emisionin e Eni Vasilit në prime-time nga ora 21:00, deri në orën 23:00. “Open” vjen në “News24” katër herë në javë nga e hëna në të enjte në prime-time.

Eni Vasili është një nga gazetaret më të njohura në vend dhe që vjen nga eksperienca me rëndësi në televizionet kombëtare, ku suksesi e ka ndjekur vit pas viti duke regjistruar rekord audience. I njëjti standard pritet të përçohet edhe në emisionin politik në “News24”, ku do të përcillen lajme dhe debate politike dhe jo vetëm, i cili starton sot në orën 21.00 në ekranin e dashur të shqiptarëve, “News24”.

Eni Vasili rikthehet në shtëpinë mediatike të saj, ku për katër vite drejtoi programin, “Studio e Hapur”, edhe ky një program, ku temat e aktualitetit, nga politika, ekonomia dhe deri tek kultura vinin për shikuesit katër herë në javë. Debati, analizat, intervistat, reportazhet, investigimet ishin përmbajtja e “Studio e Hapur”, e Eni Vasilit prej 2013 në 2018 në “News24”. Prandaj kjo lëvizje e saj mund të quhet rikthimi në shtëpi i Eni Vasilit.

Ndërkohë “Open”, është një emision i përnatshëm i aktualitetit në Shqipëri, i cili nisi rrugëtimin në shtator të vitit 2018 në “Top Channel” si një vazhdim dhe perfeksionim i markës “Studio e hapur” . “Open” kreu një rrugëtim katërvjeçar të mbushur me sfida, të cilat e bënë atë forumin e vërtetë të debatit shqiptar.

Tërmeti dhe pandemia do të mbahen mend si periudha traumatike për të gjithë shqiptarët, periudhë në të cilën “Open” u konfirmua si program lider në fashën e vet duke percjellë aktualitetin me nota absolute besueshmërie tek publiku. Veç kësaj debati i ashpër politik mes politikanëve dhe analistëve më të morë në vend e kanë bërë programin “Open” në ringun e vertetë politik.