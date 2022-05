Pas rekordit në ligat evropiane, Carlo Ancelotti shkruan librat e historisë së Champions League me Real Madridin

Asnjë trajner nuk ka qenë ndonjëherë në krye të një ekipi në pesë finale të Ligës së Kampionëve. Ancelotti, i cili u kthye në Madrid për një periudhë të dytë në krye në fund të sezonit të kaluar, u bë trajneri i parë që fitoi të gjitha pesë ligat më të mira të Evropës kur Los Blancos fituan titullin e tyre të 35-të në La Liga të shtunën.





Don Carlo prek për herë të pestë në karrierë një finale në Champions League, si askush tjetër më parë. Tre here me Milan dhe dy herë më Real Madrid. Ancelotti kalon në këtë mënyrë ikona si Marcelo Lippi, Alex Ferguson dhe Jurgen Klopp.

5 finalet e Carlo Ancelottit janë përkatësisht: tre herë më Milanin në vitet 2003, 2005 dhe 2007, ndërkohë me Real Madrid në vitin 2014 dhe 2022.

Të tjerët që e ndjekin janë me 4 finale:

(Miguel Munoz – Real Madrid 1960, 1962, 1964, 1966);

Marcello Lippi (Juventus 1996, 1997, 1998, 2003);

Sir Alex Ferguson (Manchester United 1999, 2008, 2009, 2011);

Jurgen Klopp (Borussia Dortmund 2013; Liverpool 2018, 2019, 2022)

Gjigantët e La Ligës do të përballen me Liverpool-in në finale në “Stade de France” të Parisit më 28 maj. Ancelotti ka fituar tashmë Ligën e Kampionëve tre herë, si Bob Paisley dhe Zizou Zidane, ish-asistenti i tij në “Bernabeu”.

Nëse ai mund “Të kuqtë”, do të bëhet trajneri i parë që e fiton këtë trofe katër herë. Ish-trajneri i Milanit ka bërë tashmë histori, pasi ka arritur në finalen e pestë të Ligës së Kampionëve në karrierën e tij, më shumë se çdo trajner tjetër. Por, do të kërkojë edhe më shumë pas tre javësh.

Carlo Ancelotti shkruan histori si trajneri që ka fituar titullin kampion në 5 liga të ndryshme:

Vetëm pak ditë më parë, përkatësisht të shtunën kur Real Madrid u shpall kampion i La Ligas, Carlo Ancelotti u bët trajneri i parë në botë që fiton titullin në pesë ligat kryesore. Italia, Anglia, Gjermania, Franca dhe Spanja janë qenë ‘vendet’ e pushtuara nga Carletto me klube si Milanin, Chelsean, Bayernin, PSG-në dhe Real Madridin.

62-vjeçari ka fituar trofeun e 22-të të karrierës së tij të shkëlqyer si trajner. Fitorja e Real Madridit në La Liga për sezonin 2021-2022 ka bërë që Carlo Ancelotti të shkruajë histori. Real Madridi vulosi kurorën të shtunën me një fitore 4-0 ndaj Espanyol, me dy gola të Rodrygos dhe nga një gol të Marco Asensio dhe Karim Benzema. Ndërsa ishte një ditë historike për klubin, ajo shënoi gjithashtu një triumf të madh personal për trajnerin e tyre.

Me cilat klube i fitoi Ancelotti titujt?

Ancelotti fitoi titullin e Serie A me AC Milan në vitin 2004, një vit pasi ai udhëhoqi skuadrën e tij drejt lavdisë së Ligës së Kampionëve. Kjo është ndoshta çudi, pasi është i vetmi titull i ligës që ai ka fituar në Italinë e tij të lindjes. Titull tjetër i kampionit për Ancelottin vjen gjatë periudhës së tij me Chelsean, pasi ai i drejtoi Blutë drejt suksesit në Ligën Premier në sezonin 2010.

Në vitin 2013 ai do të vazhdonte të fitonte, kësaj radhe në Ligue 1 me Paris Saint-Germain përpara se të siguronte lavdinë e titullit të Bundesligës për Bayern Munich në sezonin 2016-17. Tani, në periudhën e tij të dytë si trajner i Real Madridit, ai ka qenë në gjendje të fitojë trofeun e La Ligës, me Los Blancos që sigurojnë titullin e kampionat katër ndeshje pa u mbyllur.

Sa trofe ka fituar gjithsej Ancelotti?

Ancelotti tani ka fituar 22 trofe në total gjatë një karriere të jashtëzakonshme e cila ka zgjatur më shumë se 25 vjet. Më poshtë i gjeni trofetë e fituar dhe klubet ku ai drejtoi.