Pushtimi i Ukrainës, Britania e Madhe vendos sanksione ndaj kompanisë së Roman Abramovich

Qeveria e Britanisë së Madhe ka vendosur sanksione ndaj kompanisë ku bosi Roman Abramovich është bashkëpronar. Kjo kompani më parë konsiderohej ndër kompanitë më të mëdha britanike por sot është vendosur nën sanksione nga qeveria britanike.





Sipas Ministrisë së Jashtme Britanike kompania Evraz “operon në sektorë me rëndësi strategjike për qeverinë e Rusisë” dhe veprimi do të “zhbëjë më tej rezervat financiare të Putinit dhe ekonominë izolatore dhe do të mbështesë rezistencën e vazhdueshme të Ukrainës”.

Mbretëria e Bashkuar dhe aleatët, përfshirë SHBA-në dhe BE-në, kanë përdorur sanksionet ndaj kompanive dhe biznesmenëve rusë si një nga mjetet kryesore për t’iu përgjigjur pushtimit të Ukrainës.

Masat ndaj Evraz mendohet të jetë hera e parë që një ish-anëtar i FTSE 100 është subjekt i sanksioneve. Kompania u vlerësua në më shumë se 5 miliardë paund deri në janar.

Anëtarësimi i saj në indeks nënkuptonte që aksionet në kompani mbaheshin nga një shumëllojshmëri e gjerë investitorësh që menaxhonin para për pensione, duke përfshirë BlackRock, Schroders Investment Management, Vanguard dhe Legal & General.

Aksionet e Evraz u pezulluan nga tregtimi në bursën e Londrës në mars pasi qeveria e Mbretërisë së Bashkuar theksoi rëndësinë e supozuar strategjike për Rusinë kur vendosi sanksione ndaj Abramovich, i cili zotëron 29% të aksioneve në kompani. Bordi i saj gjithashtu dha dorëheqjen pas sanksioneve kundër Abramovich.