Roma vs Feyenoord në kryeqytet, Rama: Tirana mikpret finalen e parë europiane në historinë e vendit tonë

Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur finalen e parë europiane të futbollit e cila do të zhvillohet në Tiranë më 25 maj.





Skuadra e Romës do të përballet me holandezët e Feyenoord në finalen e Ligës së Konferencës, ndeshje që do të zhvillohet në stadiumin “Air Albania”.

Me anë të një postimi në Facebook, Rama shkruan se Tirana, kryeqyteti europian i rinisë 2022, mikpret finalen e parë europiane në historinë e vendit tonë.

Postimi i Edi Ramës:

Tirana, kryeqyteti europian i rinisë 2022, mikpret finalen e parë europiane në historinë e vendit tonë!

ROMA vs FEYENOORD

25 MAJ

WELCOME TO ALBANIA