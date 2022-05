Rusët e pamëshirshëm grabitin arin dhe drithin, Ukraina në alarm: Rrezikohet bota nga mungesa e grurit

“Ari i Skitëve”, një thesar arkeologjik i paçmuar i ruajtur për dekada në Muzeun e Melitopolit, iu shtua listës së gjatë të grabitjeve dhe plaçkitjeve të papërpunuara të pasurisë kulturore të Ukrainës nga Moska, duke i shkaktuar një goditje të pallogaritshme kulturës botërore.





Megjithëse forcat e armatosura ruse janë kufizuar deri më tani në plaçkitjen e depove të grurit, makinerive bujqësore dhe materialeve të ndërtimit, zgjerimi i vjedhjeve masive në identitetet ukrainase ka kushtuar moralin e njerëzve që po testohen, si dhe të komunitetit ndërkombëtar rreth gjenocidi i popullsisë së Ukrainës nga Rusia.

Ari “ngjitur qiell”

Marrëdhënia e skithëve, paraardhësve të ukrainasve të sotëm, me arin daton më shumë se katër mijëvjeçarë, pasi ishte leva kryesore e evolucionit për një nga qytetërimet më të rëndësishme të antikitetit, në rajonin e Detit të Zi. Skithët, një popull luftarak dhe i zotë në trajtimin e harkut dhe shigjetës, zbulohet se kanë jetuar për herë të parë në rajonin e Krimesë nga historiani i lashtë grek Herodoti, i cili “prezantoi” botën antike të njohur në atë kohë, përmes punës së tij. Në librin e tij të katërt, Herodoti përshkruan në detaje vendin dhe zakonet e skithëve, me rastin e fushatës së mbretit pers, Darius, duke kapur fillin që në fillim për një nga fiset më të fuqishme, luftarake të kohës së tij.

Sipas Herodotit, “në kohën kur ata mbretëruan (s.s. tre fëmijët e Targeta), ranë në tokën e skithëve, rrokaqiejt, veglat e arta, një parmend dhe një peshore dhe një thes”, duke treguar kontributin katalitik të bujqësisë dhe arit deri në evolucionin e qytetërimit skith. Duke marrë parasysh edhe faktin se skithët ishin shumë të aftë në artin e luftës, shfaqja e tyre në fushat e betejës u shoqërua me një plaçkë të madhe, duke rritur kështu vëllimin e arit, i cili grumbullohej ndër shekuj.

Megjithatë, duke imituar praktikat naziste, ushtarët rusë sekuestruan të paktën 198 sende ari nga Muzeu i Melitopolis, disa prej të cilave datojnë 2300 vjet më parë, pavarësisht përpjekjeve ambicioze të stafit të Muzeut për të ruajtur thesarin e tij. Me fillimin e pushtimit rus të Ukrainës shkurtin e kaluar, stafi i Muzeut transportoi objekte ari në kuti kartoni në bodrumin e Muzeut për të qëndruar të sigurt dhe të mbrojtur deri në fund të pushtimit.

“Ari i Melitopolis”

Në fund të javës së kaluar, megjithatë, një grup trupash me automatikë u drejtuan në “Muzeun e Paqes Lokale” në Melitopolis, duke nxjerrë gjetjet e tij më të vlefshme arkeologjike. Operacioni i “shpyllëzimit” të Muzeut u drejtua nga një burrë me uniformë laboratori, i veshur me “piskatore të gjata dhe doreza speciale”, me të cilat ai nxori ekspozitat skita, duke ia treguar ushtrisë ruse dhe çdo vendndodhje tjetër për ekspozita. Pas inspektimit të plotë të thesarit unik arkeologjik të Muzeut Melitopolis, ushtarët rusë më në fund kapën 198 objekte, duke përfshirë monedha ari dhe një kurorë që daton 2300 vjet më parë.

Rol kritik në “betejën” kundër grabitjes së Muzeut Melitopolis (i cili ra në duart e rusëve në fillim të marsit) u organizua nga drejtuesja e tij, Leila Ibrahimova, e cila mori një sërë masash mbrojtëse kundër antikiteteve, me shpërthimin e luftës. Për këtë arsye, ajo përjetoi rrëmbimin e saj nga rusët dhe zëvendësimin e saj nga një Drejtor i emëruar sipas dëshirës së regjimit rus në postin e saj.

Edhe pse “ne fshehëm gjithçka”, siç tha zonja Ibrahimova “ata e gjetën”, shtoi ajo, e cila mbikëqyri deri në pushtimin rus një koleksion të rrallë prej rreth 50,000 ekspozitash në Muze, duke përfshirë artefaktet skite, ari, të cilat formuan gurin e tij themelor. .

Lajmi për vendndodhjen dhe transferimin e thesarit të tyre arkeologjik nga rusët përhapi zemërim dhe dhimbje te banorët e Melitopolis, siç përshkruhet nga kryetari i bashkisë. Duke iu referuar lëvizjes famëkeqe të rusëve, “rusët rrëmbyen arin tonë skith”, tha kryetari i bashkisë së Melitopolis . Edhe pse u rrëmbye nga forcat ruse, Ivan Fedorov shtoi se “nuk e dimë se ku shkoi”.

Prodhimi i Hersonissos

Lakmia, e cila karakterizon trupat ruse për gjetjet arkeologjike dhe sendet me vlerë në Ukrainë, nuk u kufizua vetëm në vitrinat e muzeut, por u shtri edhe në vjedhjen e makinerive bujqësore dhe mjeteve bujqësore, me të paktën 5 milionë euro. Edhe pse ushtarët rusë drejtonin ngarkesën e vjedhur, d.m.th. makineritë bujqësore (kombinat dhe farës) 700 km larg, diku jashtë Groznit, nga njëra anë kuptuan se makineritë ishin të mbyllura dhe nga ana tjetër se deri atëherë kishte kursin të makinerive bujqësore, me një ndalesë të fundit në Çeçeni.

Megjithatë, të pa frikësuar, për gati tre muaj, ushtarët rusë kanë grabitur shtëpitë, të korrat dhe madje edhe materialet e ndërtimit me një ritëm të pandërprerë, në një përpjekje për t’i privuar ukrainasit nga çdo element jetik për mbijetesën e tyre. Përveç makinerive bujqësore, dëshmitë duan që forcat pushtuese të kujdesen mirë për drithin e zonës të ruajtur në kapanone, kur zona prodhon qindra mijëra tonë kultura në vit.

Sipas CNN, “pushtuesit po u ofrojnë fermerëve vendas një pjesë, 50% të fitimeve. “Por fermerët që përpiqen të punojnë në zonat e pushtuara nga trupat ruse nuk mund të lëvizin produktet e tyre”, për shkak të ashensorëve dhe porteve në Detin e Zi mbeten të përjashtuar. Vlerësimet thekojnë se trupat ruse duhet të çojnë “plaçkën” e tyre në Krime, pasi kryebashkiaku i Melitopolis postoi një video javën e kaluar që tregonte një seri kamionësh që largoheshin nga qyteti të ngarkuar me grurë.

“Ne i bëjmë thirrje Rusisë të ndalojë vjedhjen e drithit, të zhbllokojë portet e Ukrainës, të rivendosë lirinë e lundrimit dhe të lejojë kalimin e anijeve tregtare”, thuhej në deklaratë paralajmërimi pasi grabitja e drithërave mund të përkeqësojë “sigurinë ushqimore të botë”.

Reuters raporton se vjedhja e drithit në rajonin Kherson të Ukrainës jugore, i cili ndodhet përgjatë Detit të Zi dhe ra fillimisht në duart e forcave ruse. Edhe pse Kremlini mohon kategorikisht çdo informacion, Ministri i Bujqësisë i Ukrainës, Mykola Solskyi përshkroi se vjedhja e grurit është rritur në dy javët e fundit.

Veprat e artit të Mariupolit

Përveç Melitopolis, “grabitja e madhe” e rusëve me “plaçkën” e trashëgimisë kulturore ukrainase, u fokusua edhe në Mariupolin e shumëvuajtur, pasi zyrtarët e këshillit bashkiak njoftuan se trupat ruse grabitën piktura, një muze në portin e tij, duke shkëputur “më shumë se 2000 ekspozita unike”. Midis tyre ka shumë medalje, një rrotull unike e shkruar me dorë të Torës, si dhe “Ungjilli i 1811” botuar nga Shtypshkronja e Venecias “për Grekët e Mariupolit”.

Në total, më shumë se 250 institucione kulturore, dhjetëra kisha ortodokse, monumente kombëtare dhe objekte të trashëgimisë kulturore janë shkatërruar nga pushtimi rus më 24 shkurt, me Kievin duke folur për një politikë “gjenocidale” nga ana e Moskës kundër kombit ukrainas. Ministrja greke e Kulturës, Lina Mendoni, dënoi pa mëdyshje grabitjen e gjetjeve arkeologjike dhe veprave të artit, në të gjithë rajonin e Azov, duke ditur interesin grek për mërgimtarët në Ukrainë, por edhe praninë e tyre mijëravjeçare dhe të pandërprerë në Mariupol.