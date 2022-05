Lufta e Rusisë kundër Ukrainës e ka futur establishmentin e Gjermanisë në grahmat e një procesi të torturuar të vetë dyshimit dhe akuzës.





Pas vitesh leksionesh në Perëndim se pak Ostpolitikë ishte gjithçka që duhej për të mbajtur Rusinë nën kontroll, elitat politike, mediatike dhe akademike të Gjermanisë tani janë të fiksuar pas një pyetjeje të re: Si mund të kishim gabuar kaq shumë?

Rrallëherë besimi i një vendi për veten dhe vendin e tij në botë është shkatërruar brenda natës.

Kancelari Olaf Scholz, një socialdemokrat që mori detyrën nga Angela Merkel në dhjetor, iu përgjigj mohimit të dekadave të politikës së jashtme gjermane duke hequr një faqe nga libri i paraardhësit të tij dhe duke shpallur një kthesë dramatike 180 gradë. I quajtur Zeitenwende (ndryshim historik), plani përfshinte një zotim për të shpenzuar 100 miliardë euro për mbrojtjen në afat të shkurtër.

Megjithatë, disa javë më vonë, paniku në establishmentin gjerman për keqvlerësimin e rolit të Vladimir Putin e ka lënë vendin në një qëndrim më sfidues ndaj aleatëve që kërkojnë që Berlini të rritet dhe t’i japë Ukrainës më shumë se inkurajim dhe disa raketa të epokës sovjetike.

Një përulje e tillë shërben si një kujtesë se Gjermania nuk ia shiti shpirtin Rusisë brenda natës; Ishte një proces që zgjati me vite, në fund të të cilit i gjithë vendi ishte bashkëpunëtor.

Ajo që vijon është një listë e pjesshme e përgatitur nga Gazeta Shqiptare e atyre që duhet të fajësohen për qasjen e gabuar të Gjermanisë ndaj Rusisë dhe liderit të saj.

Angela Merkel

Asnjë gjerman nuk është më përgjegjës për krizën në Ukrainë sesa Merkel. Zërat e paraardhësit të saj mund ta kenë lënë në hije këtë realitet në perceptimin e publikut, por faktet flasin vetë. Si kancelare nga viti 2005 deri në vitin 2021, Merkel ishte forca shtytëse pas refuzimit të NATO-s për t’i dhënë Ukrainës anëtarësimin. Edhe pas pushtimit të Gjeorgjisë nga Moska, bombardimeve brutale të Sirisë, aneksimit të Krimesë, luftës në Donbas, rrëzimit të MH-17, vrasjes së një rebeli çeçen në Berlinin qendror dhe helmimit të Alexei Navalny, Merkel këmbënguli se Putini mund të arsyetohet.

Ajo ishte aq e sigurt se angazhimi me Rusinë ishte rruga drejt paqes, saqë i dha dritën jeshile projektit të diskutueshëm Nord Stream 2 në 2015, pavarësisht pushtimit të Krimesë nga Putin dhe luftës në Ukrainën lindore. Që nga fillimi i luftës së fundit, Merkel ka kaluar në mënyrë efektive në ilegalitet. Muajin e kaluar, ajo tha përmes një zëdhënëse se i qëndronte vendimit të saj të vitit 2008 për të bllokuar hyrjen e Ukrainës në NATO. Ajo u pa për herë të fundit duke pushuar në Toskanë.

Frank-Walter Steinmeier

Një i besuar prej kohësh i ish-kancelarit të turpëruar Gerhard Schröder (shih më poshtë), Steinmeier ishte një përkrahës i aleancës energjetike të Gjermanisë me Rusinë nëpërmjet tubacioneve Nord Stream që në fillim. Ashtu si shumë socialdemokratë, Steinmeier argumentoi se projekti do të garantonte paqen duke krijuar varësi të ndërsjellë midis Rusisë dhe Gjermanisë. Si ministër i Jashtëm nën Merkelin, ai vazhdoi ta shtyjë këtë linjë përballë veprimeve gjithnjë e më agresive të Moskës.

Ai gjithashtu luajti një rol kyç në përpjekjen për të detyruar zgjidhje diplomatike për Ukrainën, veçanërisht të ashtuquajturën Formula Steinmeier, e cila do të kishte çimentuar ndikimin e Rusisë në vend. Tani presidenti i Gjermanisë, Steinmeier kohët e fundit pranoi se kishte gabuar në mbështetjen e Nord Stream dhe kishte keqvlerësuar Putinin. Megjithatë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy refuzoi ta priste në Kiev, duke e detyruar gjermanin të anulonte një vizitë të planifikuar.

Gerhard Schröder

Pas humbjes së kancelarisë ndaj Merkel në 2005, Schröder mund të ishte tërhequr në Hannover për një jetë të qetë me familjen e tij. Për sa i përket politikës, kancelari ishte padyshim më i suksesshmi nga brezi i tij dhe ai ka të ngjarë të ishte nderuar si një burrë shteti i urtë. Mjerisht, si shumë ish-politikanë, ai ndoqi paratë. Vendimi i Schröder-it vetëm disa javë pasi la detyrën për të shërbyer si kryetar i projektit të gazsjellësit Nord Stream, të cilin ai e kishte miratuar në ditët e tij të fundit si kancelar, e vendos atë në një klasë në shkallën ‘chutzpah’, shërbëtor.

E vetmja gjë pozitive që mund të thuhet për Schröder është se ai është përjetësisht besnik. Fatkeqësisht, objekti i besnikërisë së tij është Putini. Marrëveshja e çiftit – e pakrahasueshme në politikën globale të dekadave të fundit – do të ishte qesharake nëse nuk do të ishte aq tragjike. Dikush mund të ketë falur Schröder-in për gazsjellësin e parë Nord Stream. Në fund të fundit, shumë në Perëndim e kishin gabim në lidhje me Putinin. Por në vend që të tërhiqej, Schröder shtrëngoi përqafimin, duke u bërë mbrojtësi më i madh i të fortit rus në Perëndim, një rol që ai vazhdon ta luajë. Schröder bëri një përpjekje donkishoteske për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje duke fluturuar në Moskë në mars, një vizitë që shumë e panë si pak më shumë se një përpjekje për të ringjallur imazhin e tij. Ai kohët e fundit i tha New York Times se lufta e Rusisë ishte një “gabim”, por ishte sfidues për veprimet e tij. “Unë nuk bëj mea culpa”, tha ai.

Joe Kaeser

Ndonëse është e vërtetë që liderët politikë të Gjermanisë mbajnë pjesën më të madhe të përgjegjësisë për politikën e vendit ndaj Rusisë, është gjithashtu e vërtetë se ata u shtynë. Dhe askush nuk shtyu më shumë se Kaeser. Si shef ekzekutiv i gjigantit inxhinierik Siemens nga viti 2013 deri në vitin 2021, Kaeser ishte i palodhur në shoqërimin e biznesit në Rusi. Pas aneksimit të Krimesë në vitin 2014, Kaeser refuzoi të anulonte një udhëtim në Moskë për një takim me Putinin në rezidencën e tij private. Kaeser i këshilloi kritikët e tij më pas, duke thënë se ai nuk do të lejonte që “turbulencat e përkohshme të kishin shumë ndikim në planet tona afatgjata”. Kaeser së fundmi kërkoi falje për komentet, duke thënë se Putini e kishte mashtruar. “Unë isha ndër ata që besonin në parimin e Wandel durch Handel”, tha ai, duke iu referuar strategjisë gjermane të përpjekjes për të transformuar vendet autoritare duke thelluar lidhjet tregtare.

Wolfgang Reitzle

Si forca lëvizëse pas gjigantit industrial të gazit Linde për dy dekadat e fundit, Reitzle e shtyu kompaninë gjithnjë e më thellë në Rusi. Pak, në mos ndonjë, drejtues gjermanë ishin aq të afërt me qeverinë e Putinit gjatë viteve sa Reitzle, një ish-ekzekutiv i BMW-së, i cili shërbeu fillimisht si CEO i Linde dhe më pas kryetar i saj, një pozicion ndaj të cilit ai hoqi dorë në mars. Vitin e kaluar, ai mbikëqyri atë që dukej të ishte grushti më i madh i Lindes nga të gjithë, një marrëveshje prej 6 miliardë dollarësh me gjigantin rus të energjisë Gazprom për të ndërtuar një qendër masive të përpunimit të gazit pranë kufirit të Rusisë me Estoninë. Deri më tani, kompania po i qëndron projektit. Ndërsa Reitzle ka qëndruar urtë për situatën në Ukrainë, Linde tha së fundmi në një deklaratëse ishte “thellësisht i shqetësuar për krizën humanitare”. Thjesht nuk jam aq i shqetësuar sa të ndaloj së bëri biznes me Putinin.

Konferenca e Sigurisë në Mynih

Nga jashtë, konferenca vjetore mund të duket si një justifikim i mirë për elitat globale që të provojnë kënaqësitë e kryeqytetit bavarez. Por gabfesti është gjithashtu një vend i mrekullueshëm për të bërë biznes, kjo është arsyeja pse shumë pjesëmarrës vijnë nga bota e biznesit. Si Horst Teltschik, i cili shërbeu si këshilltari kryesor i Helmut Kohl-it përpara se të merrte drejtimin e konferencës në vitin 1999, ashtu edhe Wolfgang Ischinger, një ish-diplomat gjerman i kthyer në konsulent, i cili mori frenat në 2008-ën, u munduan t’i drejtoheshin zyrtarëve dhe biznesmenëve rusë. Efekti i komunikimit ishte legjitimimi i Rusisë si një partner për biznesin gjerman, pavarësisht sanksioneve që Perëndimi kishte vendosur ndaj vendit.

Linde’s Reitzle, ish-kryetar i bordit këshillues të Këshillit të Sigurimit të Mynihut, dhe Kaeser i Siemens, kryetari aktual, e mbështetën këtë shtytje. Nën drejtimin e Ischinger, Herman Gref, shefi ekzekutiv i Sberbank, banka më e madhe e Rusisë, iu bashkua bordit. Këtë javë Komisioni Evropian propozoi masa për izolimin e mëtejshëm të bankës nga sistemi financiar ndërkombëtar. Një tjetër i rregullt në konferencë është Sergej Lavrov, ministri i jashtëm rus që shumë e konsiderojnë si kriminel lufte. Ischinger e përshëndeti Lavrovin në skenë në vitin 2018 si “i dashur Sergej”. Teltschik, i cili mbron një politikë “jep dhe merr” me Rusinë, përshkroi Putin në vitin 2019 si “simpatik dhe i hapur”. I pyetur kohët e fundit nëse do të dëshironte ta rishikonte atë vlerësim, ai tha se i qëndronte atij sepse “kështu ishte në atë kohë”.

Ost-Ausschuss

Platforma kryesore e Gjermanisë Inc për të shfrytëzuar tregun rus është një organizatë e njohur si Ost-Ausschuss, ose Komiteti Lindor. E themeluar në vitet 1950, anëtarët e grupit të lobit përfshijnë shumicën e firmave të korporatave më të njohura të prodhimit blu të Gjermanisë, nga BMW në VW tek gjiganti kimik BASF. Që nga aneksimi i Krimesë nga Rusia, grupi ka qenë gjithashtu miku më i mirë i Moskës në Berlin, pasi ka nxitur kundër shtrëngimit të sanksioneve. Ishte kryesisht i suksesshëm në atë front, si dhe me shtytjen e tij për të miratuar Nord Stream 2 në 2015. Kremlini e shpërbleu grupin me akses të paparë. Pika kryesore e kalendarit vjetor të Komitetit Lindor ishte një takim me Putinin. Edicioni i këtij viti u anulua.

Të martën, kreu i Ost-Ausschuss, Oliver Hermes, njoftoi se do të largohej për t’u fokusuar në ndihmën e kompanisë së tij për të lundruar në peizazhin e ri gjeopolitik. Ai e dënoi luftën “në termat më të fortë”, por gjithashtu pohoi se “varësitë e ndërsjella ekonomike … potencialisht kontribuojnë në de-përshkallëzimin”.

Matthias Platzeck

Një ish-kryeministër i shtetit të Brandenburgut të Gjermanisë dhe udhëheqës i Social Demokratëve, Platzeck ka qenë fytyra më e butë e agresionit rus në Berlin. I lindur dhe i rritur në Gjermaninë Lindore komuniste, Platzeck (i cili rrëfen për një dashuri të qëndrueshme për kinemanë sovjetike) u përpoq të bindte gjermanët se nuk kishin asgjë për t’u frikësuar nga Rusia. I ftuar i shpeshtë në qarkun e emisioneve të bisedimeve të Gjermanisë, Platzeck shpesh argumentonte se Rusia thjesht ishte keqkuptuar dhe se Perëndimi duhet t’i bënte propozime Moskës për të krijuar besim. Në librin e tij të vitit 2020, “Ne kemi nevojë për një Ostpolitikë të Re”, Platzeck tha se komuniteti ndërkombëtar duhet ta njohë Krimenë si pjesë të territorit rus, një kërkesë që ai e bëri për herë të parë menjëherë pas pushtimit rus në 2014. Që atëherë ai e ka rishikuar këtë qëndrim.

Një ditë pas pushtimit të fundit të Rusisë, Platzeck pranoi se kishte gabuar në lidhje me Rusinë. “Bëra shaka me veten sepse për mua ajo që sapo ndodhi ishte e paimagjinueshme”, tha ai. Disa ditë më vonë ai dha dorëheqjen si kryetar i Forumit Gjermano-Rus, një grup jofitimprurës që ai drejtoi për të promovuar lidhjet midis dy vendeve.

Georg Restle

Një reporter i mirënjohur në televizionin publik gjerman dhe prezantues i një reviste lajmesh në primetime të quajtur “Monitor”, Restle ka përhapur narrativën e dyshimtë se zgjerimi i NATO-s drejt lindjes është fajtor për antagonizimin e Rusisë. Ndonëse kritikues ndaj Putinit dhe luftës, të cilën ai kohët e fundit filloi të mbulonte nga Kievi, Restle ka shtyrë një linjë editoriale në transmetuesin publik dominues të Gjermanisë (burimi kryesor i lajmeve për shumicën e gjermanëve) që e portretizon Perëndimin si një fajtor në përballje me Rusinë si Putin.

“Shumë besim është shkatërruar vitet e fundit dhe Rusia nuk është aspak e vetmja që duhet fajësuar,” u tha ai shikuesve në vitin 2018 teksa prezantoi një segment që kritikonte NATO-n për mbajtjen e një stërvitjeje ushtarake në krahun lindor të aleancës. “Historia e kohëve të fundit tregon se ishte mbi të gjitha Perëndimi, i dehur nga fitorja e tij në Luftën e Ftohtë, ai që injoroi interesat ruse herë pas here, ndërsa në dukje nuk mësoi asgjë ose refuzoi. Dy ditë para pushtimit të fundit të Rusisë në Ukrainë, ai u ankua për “injorancën e Perëndimit për interesat e sigurisë së Rusisë, SHBA-të në luftën e Irakut dhe misionin e NATO-s në Kosovë”, edhe pse ai tha se ato nuk mund të përdoren si justifikim për “shkeljen tronditëse të Putinit të ligjit ndërkombëtar”.

Friedrich Merz

Në fillim, Merz, lideri i ri i konservatorëve gjermanë, do të dukej se nuk kishte të bënte fare me rrëmujën e Rusisë. Megjithatë, në momentet kyçe të debatit mbi politikën e Rusisë në vitet e fundit, Merz, i cili fitoi udhëheqjen e Kristian Demokratëve (CDU) në përpjekjen e tij të tretë dhe pas një zgjedhjeje të përgjithshme të shkatërruar, ishte me siguri në anën e gabuar të historisë.

U desh helmimi i Navalny-t në vitin 2020 për të bindur Merz, një avokat i korporatës që kaloi vite në shkretëtirën politike pasi u godit nga Merkel për udhëheqjen e CDU në fillim të viteve 2000, se Nord Stream 2 mund të mos ishte një ide e mirë. Edhe atëherë, Merz, një përkrahës prej kohësh i projektit, bëri thirrje vetëm për një moratorium në ndërtimin e tubacionit. Kohët e fundit, ai kundërshtoi bllokimin e Rusisë nga sistemi i pagesave SWIFT në prag të pushtimit të 24 shkurtit. Duke paralajmëruar se masa mund të jetë e barabartë me ndezjen e një “bombë atomike”, për sa i përket ndikimit të mundshëm në tregjet financiare, Merz paralajmëroi kundër mbylljes së Rusisë. Më vonë ai ndryshoi kursin dhe tani po shtyn për një linjë më të ashpër. Ai vizitoi Kievin këtë javë.

Jürgen Habermas

Për grupin e pseudo-intelektualit gjerman Bobo, asnjë figurë nuk është më me ndikim se Habermas, një njeri që shumë e konsiderojnë si filozofin jozyrtar të shtetit gjerman. Një pragmatist dhe dikur adhurues i Shkollës së Frankfurtit, Habermas, 92 vjeç, ka shërbyer si një orakull për të majtën kryesore të Gjermanisë për dekada. Perla e tij e fundit e mençurisë: Gjermania kishte të drejtë që nuk dërgoi armë në Ukrainë.

Në një shkrim të kohëve të fundit për gazetën Süddeutsche Zeitung, konferencën e përditshme për elitën kozmopolitane të vendit, Habermas mbajti një qiri për “qeverinë federale introspektive dhe të rezervuar” të Gjermanisë. Qasja e pakuptimtë e Gjermanisë ndaj Ukrainës në orën e saj të nevojës nuk është problemi, është përgjigja, argumentoi ai, duke u kërkuar lexuesve të mos marrin parasysh “paditë e mprehta morale të përmbajtjes gjermane”.

Në fund, ai i siguroi gjermanët se gjithçka do të jetë mirë, për sa kohë që ata nuk i kushtojnë vëmendje erës së ndryshimit. “Ky debat, i cili ka prodhuar shembuj të shumtë të konvertimit befasues të paqedashësve të dikurshëm, gjoja paralajmëron ndryshimin historik në mentalitetin gjerman të pasluftës – një mentalitet i fituar me vështirësi që është denoncuar vazhdimisht nga e djathta – dhe kështu fundin e fokusit të gjerë pro-dialogut, paqeruajtës i politikës gjermane”, përfundoi ai.

Manuela Schwesig

Schwesig ishte e destinuar për gjëra të mëdha. Një ish-ministre për çështjet e familjes nën Merkelin, socialdemokratja u bë Kryeministre e shtetit të Mecklenburg-Vorpommern në vitin 2017. Një e mbijetuar nga kanceri nga Lindja, Schwesig u pa nga shumë në SPD si e ardhmja e partisë – derisa Nord Stream 2 fitoi ndikim tek ajo. Fakti që fundi gjerman i gazsjellësit përfundon në shtetin e saj mund të konsiderohet si fat i keq nëse nuk do të ishte për faktin se Schwesig është një besimtare e vërtetë.

Schwesig rrallëherë humbi një mundësi në vitet e fundit për të mbrojtur projektin – dhe Rusia – duke shkuar deri aty sa të krijonte një fondacion jofitimprurës me para nga Gazprom për të përfunduar projektin në rast se ai pengohej nga sanksionet e SHBA. Schwesig nuk kaloi shumë kohë duke diskutuar për Ukrainën apo sfidat me të cilat përballej në trajtimin e agresionit rus. Megjithatë, ajo ishte shumë e përqendruar ndaj SHBA-së, të cilat i akuzonte rregullisht për sulme të padrejta ndaj zgjedhësve të saj punëtorë, duke kërcënuar se do të sanksiononte firmat e përfshira në projekt.

“Ju keni zgjedhjen midis gazit rus nga tubacioni Baltik … ose gazit amerikan fracking, i cili u shërben interesave të SHBA”, u tha Schwesig deputetëve gjatë një sesioni të nxehtë në vitin 2020.

Kohët e fundit, ajo ndryshoi melodinë e saj, duke thënë se fondacioni ishte një gabim dhe se Putini duhej të mbante përgjegjësi për sulmin ndaj Ukrainës. “Ne po jetojmë në një epokë të re”, tha ajo këtë javë. E.D