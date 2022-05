Taulant Balla: E kemi thënë, nuk duam President nga PS, Meta ishte zgjedhje e gabuar

Kreu i grupit parlamentar të PS Taulant Balla ka folur nga Fieri për Presidentin e ri të Republikës. Ai tha se raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të Republikës do të zhvillohet në datë 16 maj dhe se beson që koha është e mjaftueshme me premisën e mirë te nisur dje në konferencën e kryetarëve për një dialog të hapur, konstruktiv e transparent me të tre grupet parlamentare të opozitës për t’i dhënë Shqipërisë një president të të gjithë shqiptarëve.





I pyetur nëse është gati maxhoranca të miratojë një president nga PD nëse do të ketë një kandidaturë, ai tha se një president nga opozita, sikurse ishte Ilir Meta ishte zgjedhja më e gabuar.

“Sikurse ne e kemi thanë që nuk duam një president nga PS. Mendoj një president i mirë duhet të jetë një president që të pranohet nga të gjithë shqiptarët, sepse kështu e ka përcaktuar Kushtetuta, Presidenti përfaqëson unitetin e popullit. Besoj i keni ndjekur sondazhet. Një president që ishte udhëheqës i një partie të opozitës ishte udhëheqësi më i keq në 30 vite. Një president nga opozita siç ishte Ilir Meta ishte zgjidhja më e gabuar, siç ne e kemi thënë se nuk duam një president nga Partia Socialiste”, ka thënë ai.