“Udhëtimi për Vienë nga Varshava, me makinë deri në kufi!”/ Politikani i parë shqiptar në Ballkan që vizitoi Ukrainën tregon udhëtimin në shtetin e luftës

Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi është i pari politikan me etni shqiptare nga Ballkani Perëndimor që ka vizituar Ukrainën gjatë luftës.





Xhaferi shpjegoi të gjithë rrugëtimin e tij nga Shkupi drejt Ukrainës teksa ishte i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan.

Gjatë emisionit, ai tha se nga kufiri në hyrje të Ukrainës deri në Kiev rrugëtimi është bërë me tren me linjë speciale hekurudhore për delegacionet.

“Atje kam qenë si kryetar i Parlamentit për të shprehur dhe mbështetje personale dhe institucionale popullit të Ukrainës në këto kushte lufte. Edhe desha të shkoja dhe na ftuan. Nisma është e bazuar në ftesën e përgjithshme të kryetarit të Kuvendit të Ukrainës, kryetarëve të Parlamenteve të Europës.

Kam komunikuar me ambasadën ukrainase në Shkup dhe kam shprehur dëshirën që vendimin unë dua të shkoj. Unë jam shqiptari i parë në gjithë rajonin e Ballkanit dhe për momentin i vetmi. Kemi bërë veçoritë që duhen organizative. Është komunikuar me Parlamentin ukrainas. Janë dhënë udhëzimet që çfarë rruge ndiqet. Është bërë udhëtimi për Vienë nga Varshava, me makinë deri në kufi dhe prej aty me linjë speciale hekurudhore e vendosur enkas për çështjet e delegacioneve. Ishin të ndërmarra të gjitha masat e sigurisë”, u shpreh Talat Xhaferi.

Në Ukrainë Xhaferi është pritur nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.