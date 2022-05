Zbulohen skenarët se çfarë ndodh nëse vdes Putini, ekspertët ngrenë alarmin: Terroristët mund të rrëmbejnë armët bërthamore 

Ekspertët kanë ngritur alarmin se vdekja e Vladimir Putinit mund të shkaktojë një skenar që lejon aktorët e këqij të marrin në dorë armët bërthamore në mes të kaosit politik në Moskë.





Thashethemet për shëndetin jo të mirë të tiranit rus janë shfaqur prej muajsh, ndërsa raportet pretendojnë se ai mund t’ia transferojë pushtetin një ish-spiuni ndërsa i nënshtrohet një operacioni, raporton The Sun.

Besniku i Kremlinit, Nikolai Patrushev, 70 vjeç, është vlerësuar si një zëvendësues i mundshëm – por nuk dihet se kush e pason Putinin nëse ai bëhet i paaftë ose vdes.

SKENARËT SIPAS EKSPERTEVE

Eksperti rus Taras Kuzio, një studiues në Shoqërinë Henry Jackson, zbuloi se do të ketë “luftë të brendshme në krye të Kremlinit se kush do të jetë ai që do të marrë përsipër drejtimin e vendit”.

Ekspertët kanë se mkuluar se Rusia mund të forcojë marrëdhëniet e saj me Lindjen, ose të bëhet një shtet i dështuar në një botë pas Putinit.

Eksperti gjeopolitik Brandon J Weichert paralajmëroi se një figurë më e zgjuar mund të pasojë Putinin dhe një shtet i ardhshëm rus mund të formojë një bosht autoritar me Kinën.

Boshti mund të bëhet aq i fuqishëm sa të kërcënojë idealet perëndimore të demokracisë dhe lirisë, duke paraqitur një sfidë për SHBA-në.

Kina nuk e ka miratuar zyrtarisht pushtimin e Ukrainës nga Rusia, por Pekini dhe Moska kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në sektorin financiar dhe për furnizimin me gaz.

Një shtet i ri rus mund të krijojë marrëdhënie me Iranin, Korenë e Veriut dhe Sirinë – potencialisht duke krijuar një aleancë euroaziatike. Më pas, shtetet e Amerikës Latine si Kuba, Nikaragua dhe Venezuela mund të absorbohen në aleancë.

Studiuesja Isabel Sawkins, e Shoqërisë Henry Jackson, tha: “Ka një histori marrëdhëniesh midis Bashkimit Sovjetik dhe Amerikës Latine”.

Nëse shteti rus shembet, Weichert ka frikë se armët bërthamore mund të përfundojnë në duart e grupeve terroriste.

Në Rusinë pas Putinit, udhëheqësit ushtarakë ose të inteligjencës që kanë akses në sistemet e armëve mund të duan të rrisin fuqinë e tyre ose të fitojnë para.