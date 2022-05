Bujar Kapexhiu hap mbledhjen e Këshillit Kombëtar shpreh bindjen për sukses: Dita historike do të jetë ardhja në pushtet

Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Bujar Kapexhiu hapi sot mbledhjen e parë të Këshillit Kombëtar të PD-së. Kapexhiu zbardhi edhe pikat e rendit të ditës.

‘Sot është ditë e shënuar. 30 prilli një datë historike dhe ditë të shënuara do të vijnë në këtë proces. Dita historike do të jetë ardhja në pushtet dhe do të kalojmë nga suksesi në sukses dhe do të zgjedhim kryetarin.

Miratimin e një rezolute të PD mbi qëndrim politik sa i përket zgjedhjes së presidentit të Republikës

Zgjedhjen e kryetarit të Këshillit Kombëtar.

Nga 277 anëtar të Këshillit Kombëtar të PD-së, 203 veta janë pjesëmarrës të Këshillit Kombëtar kështu që arrihet kuorumi.’- tha Kapexhiu.