Edmond Tupe: Jam çifut, më fal hebre

Mond Tupen e shof çdo mëngjes te rruga e shtëpisë sime. Pi kafe.

Çbën gjithë ditën, i thashë

Dal pak, punoj, bëj pazaret dhe pastaj me djalin

Dukesh mirë, i thashë, sa kile je?

Jam dy nën peshë, tha Tupja,

Nuk ha, e pyeta

Bëj ushtrime tibetiane, tha

Ça janë këto ushtrimet tibetiane?

Levizje trupore që bëjnë murgjit tibetianë, jam me hernie diskale

Nga kompujteri, i thashë

Nga Enver Hoxha, tha Tupja, kam përkthyer mijëra faqe të tij në frengjisht

Je nga Elbasani?

Po, tha Tupja, jemi kushërinj

Nuk di të jemi kushërinj, i thashë,

Ne dhe Shuteriqët i kishim shtëpitë ngjitur në Kalanë e Elbasanit,

Pse po ti kesh shtëpitë ngjitur je kushëri, e pyeta

Dicka duhet të jemi, tha Tupja, se jemi dhe çifutë

Pse jemi çifutë, e pyeta

Pse ti nuk e di, tha Tupja

Nuk di që jam, i thashë, siç nuk di që nuk jam

E ka thënë Evla Çelebiu në kronikat e tij

Çfarë ka thënë Evla Çelebiu?

Që Elbasani ka çifutë që janë kthyer në të krishterë dhe tani quhen marranë

Ça janë marranët?

Marranë i thoshin në Mesjetë çifutëve që ikën nga Spanja dhe Portugalia dhe vazhduan të ndjekin ritet e tyre në fshehtësi megjithëse u konvertuan në krishtërim. Marranë vjen nga fjala derr në spanjisht

Pra nëse jemi çifutë kemi qenë derra, i thashë

Janë disa familje në Elbasan, Shuteriqët, Budat, Popat çifutë sefarditë

Nga dallohen çifutët, e pyeta

Nga veshët, tha Tupja, shifi veshët e mi janë të bashkuar

I shof, thashë unë

Prit ti shof dhe ty si i ke

Shifi, thashë unë

Ou, tha Tupja, i ke të bashkuar më shumë se unë je komplet çifut, më fal hebre

Më thuaj një emër çifut në familje, e pyeta

Isak, tha Tupja, gjyshi im quhej Isak i thoshin Saku

Kjo nuk provon gjë i thashë, edhe stërgjyshi im quhej Simon, po gjyshi im thoshte që nuk jemi çifutë

Po ju keni Sinagogën afër me shtëpinë në Elbasan, tha Tupja,

Ti ndjehesh çifut, e pyeta

Derisa jam kaq i zgjuar po, tha Tupja, jam shqiptar me gjak hebre

Po shkruan diçka, e pyeta

Shumë pak, tha, nuk më lë kohë djali

Sa vjeç është djali?

35, po ka trurin e një katër vjeçari,

Flet me ju?

Për fat po, ndryshe nga disa autikë të tjerë, ai flet

Dmth artikulon, e pyeta

Shumë bukur, tha Tupja, më thotë babi të kam zemër

E nxirrni?

Ka katër vjet nuk ka dalë nga shtëpia

Ça bëhet kur ti mos jesh më?

Këtë nuk e di, tha Tupja, por kur unë dhe ime shoqe mos jemi, ai nuk jeton dot

Mos e thuaj, i thashë

Ai jeton me dashurinë tonë, tha Tupja, kur ajo të mungojë ai nuk mund të jetë

A di të puthë, e pyeta

Puth vazhdimisht të jëmën, ime shoqe jeton vetëm për të.

I ra telefoni,

Një minutë, tha, është ime shoqe, ti flas pak

Patjetër, i thashë

E kuptova, tha Tupja

Ndonjë porosi, e pyeta

Duhet të blej mendër dhe koper, tha Tupja, ime shoqe gatuan në mënyrë të shkëlqyer

Ecim pak në rrugën e Kavajës, thashë unë, bëjmë fotografi

A e di ça është kjo godina këtu, më pyeti Tupja

Jo, i thashë

Ka qenë shtëpi publike, tha

Nga e di ti, e pyeta

Ma ka thënë babai,

Pse të tregonte babai histori erotike?

Sigurisht, tha Tupja, ishte qejfli i madh ja të ta tregoj këtë historinë

Ma trego, i thashë

Kur italianët erdhën në Shqipëri u hapën shtëpitë publike në 1939. Një herë babai im bashkë me një shokun e vet erdhën në këmbë nga Elbasani në Tiranë për të shkuar në bordello, ose bordellhane, siç i quanin atëherë

Ça thua, i thashë, kaluan Krrabën në këmbë për të ardhur deri këtu?

Po tha Tupja, ma ka treguar babai. Erdhën pikërisht këtu ku jemi ne tani

Ja të bëj një fotografi këtu ku paska qenë babai yt, i thashë

Shiko ça ndodhi, tha Tupja

Hë, i thashë

Ai shoku i babait hyri i pari dhe doli pas 5 minutash. Dmth u prish menjëherë. Dhe i thotë babait, hajde ikim shpejt se nuk janë për ne këto. Dhe ikën

Dmth babai nuk u fut, e pyeta unë

Jo, tha Tupja nuk u fut

Paska qenë qejfli, thashë unë

Po po, tha, edhe mamaja ia dinte historitë

Ecim dhe pak, thashë unë

Prit se telefoni, tha Tupja, po po e kuptova duhet Trekëndëshi i Bermudës

Ça është Trekëndëshi i Bermudës, e pyeta

Mendër, koper dhe majdanoz, tha Tupja, po shkoj ti blej