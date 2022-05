“Gazetarët përballen me presione politike!”/ Indeksi për lirinë e medias në Shqipëri, reagon Fuga: Raporti nuk reflekton realitetin

Drejtori i Agjencisë për Median dhe Informimin, Endri Fuga ka reaguar disa ditë pas publikimit të Indeksit për Lirinë e Medias në Botë 2022, duke theksuar se raporti i publikuar javën e kaluar nga “Gazetarët pa Kufi” nuk reflekton realitetin faktik në vend.

Përmes rrjteve sociale, Fuga ka nënvizuar se Shqipëri liria e shprehjes dhe liria e medias janë të garantuara, ndërsa raporti nga “Gazetarët pa Kufi” vë në dukje se “gazetarët përballen me presione politike, të cilat u përkeqësuan gjatë vitit 2021 nga përpjekjet për të kontrolluar informacionin gjatë zgjedhjeve parlamentare dhe pandemisë së Covid-19”.

Reagimi i Drejtorit të Agjencisë për Median dhe Informimin:

Unë besoj se çdo reagim duhet të jetë proporcional dhe fatkeqësisht, jo vetëm ky tweet, por i gjithë raporti i publikuar javën e kaluar nuk reflekton realitetin faktik.

Për fat të mirë, në Shqipëri liria e shprehjes dhe liria e medias janë të garantuara vendosmërisht dhe nuk ka asnjë lloj presioni, në asnjë formë, nga kjo qeveri drejt ndonjë gazetari apo mediave.

Ditët e vjetra të gazetave që digjeshin nga agjentët e sigurimit, llogaritë bankare të televizioneve bllokoheshin nga autoritetet tatimore, asetet e pronarëve të mediave shkatërroheshin nga individë të paidentifikuar apo reporterë që qëlloheshin me armë nga policia gjatë protestave, i përkasin së shkuarës dhe nuk kanë të bëjnë me qeverinë Rama. A është çdo gjë perfekte? Sigurisht që jo! Por incidente të vogla verbale mes gazetarëve dhe politikanëve ndodhin jo vetëm në Shqipëri, por kudo, madje edhe në vende që renditen shumë më lart se ne, në të njëjtin raport të @RSF_inter, edhe pse askush nuk i përmend dhe as i konsideron. Sa i përket rastit të përmendur, është më tepër çështje respekti për njëri-tjetrin. Kur dikush bën një pyetje, duhet ta lërë edhe tjetrin të përgjigjet. Ky është një rregull bazë.