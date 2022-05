“Ky është procesi më i diskretituar ndonjëherë”/ Sali Berisha komenton procedurën për zgjedhjen e Presidentit: Ne i kemi parimet e qarta

Ish-kryeministri Sali Berisha në një dalje para mediave deklaroi se nuk e njeh Enkelejd Alibeajn si kreun e grupit parlamentar të PD dhe e akuzoi atë se sillet si “një ministër i Ramës”.





Lidhur me qëndrimin e opozitës për çështjen e Presidentit të ri të vendit, Berisha tha se opozita e vërtetë është Komisioni i Rithemelimit që sipas tij do dalë sot me qëndrimin për kreun e shtetit pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar.

Pyetje: Alibeaj një ditë më parë ftoi krahas deputetëve që e mbështesin dhe deputetët e Rithemelimit që brenda të dielës të sjellin propozime konkrete për kriteret për presidentin. A do i bashkohen kërkesës së bërë nga Alibeaj?

Sali Berisha: Gjithcka zhvillohet në atë proces, deri sot është bërë e qartë manipulim i pastër i Ramës nga zarfat sekrete si në shpellat e Koza Nostrës tek paraqitja si kandidaturë nga Syanishiqit në emër të Ramës të bashkëshortes, tek angazhimi e loja me kukulla e opozitë të emëruar, i tëri ky është një skenar i turpshëm dinjitoz vetëm për kreun e organizatës kriminale të qeverisë shqiptare.

Askush tjetër s’ka ndërmarrë një proces të tillë në historinë e vendit. Ky është procesi më i diskretituar që mund të bëhet ndonjëherë.

Këshilli Kombëtar është organi më i rëndësishëm i PD pas Kuvendit, ai mblidhet sot për të përcaktuar qëndrimin e PD ndaj këtij procesi për të marrë vendimin politik.

Natyrisht parimet janë të qarta. Rama nuk mundet, do haset me opozitën e vërtetë, kjo është ajo që unë mund të them. E kotë të komentoj për emrin që shqiptove ti në një kohë që nuk përbën asgjë tjetër veçse sillet si një ministër i Ramës.