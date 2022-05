Moti merr kthesën e papritur/ Rikthehen reshjet e shiut, nis edhe rënia e temperaturave

Pas disa ditësh diell, duhet të jeni të përgatitur pasi sot nisin reshjet e shiut. Sipas MeteoAlb, territorin shqiptar përgjatë gjithë 24-orëshit do të dominohet nga moti i kthjellët dhe vranësira të shpeshta duke rrezikuar shira lokalë në pjesën më të madhe të vendit, më të theksuara në zonat veriore.





Parashikohet që orët e pasdites dhe në vijim të dominohen nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash ku nuk do të mungojnë momentet me pika shiu. Po ashtu, gjatë pasdites dhe në mbrëmje pritet forcim i parametrit të erës.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por mesdita sjelle rënie të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 7°C deri në 23°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi perëndimor – veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.