Nga Jasmina te Sabrina/ Çfarë po konfirmon Ardian Bujupi me klipin e tij të ri? Ja cila është surpriza që ka rezervuar ai për fansat

Një muaj pas publikimit të këngës së tij të fundit, Ardian Bujupi vjen me lançimin e tij më të ri. “Lotto” titullohet kënga e tij e re, e cila është në gjuhën gjermane

Detaji që ra më së shumti në sy, që në momentin e parë të publikimit është pjesëmarrja e modeles Sabrine Khan si protagoniste në klip, me të cilën artisti është përfolur gjatë në media se është në një lidhje dashurie.

Mirëpo deri më tani asnjëra palë nuk e ka pranuar hapur këtë gjë. Ndonëse detaje të tilla tërheqin vëmendjen e publikut dhe janë një jehonë pohimi për gjithë zërat e ngritura mbi raportin e tyre.

Me publikimin e kësaj kënge, Ardiani ka rezervuar edhe një surprizë për të gjithë dashamirësit e muzikës së tij. Ai në fund të klipit njofton albumin e tij më të ri “Aventura” që do të lançohet me 1 korrik 2022.

Ju kujtojmë që në klipin paraardhës “Tranova” të këngëtarit Bujupi, protagoniste ishte ish-konkurentja e Për’Puthen Jasmin Kadriu. Ende pa u publikuar kënga, ka pasur aludime se përveç bashkëpunimit, mes dyshes kishte diçka më shumë.

Por këngëtari është kujdesur që gjithmonë t’i mohojë këto zëra, duke thënë se nuk është i lidhur me Jasminën. Nga ana tjetër, duket se ish-konkurrentja e “Për’Puthen” e përdori këtë për t’u rikthyer edhe njëherë në vëmendje të mediave.