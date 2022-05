Pasardhësja e Macron/ Christine Lagarde, Kryeministrja femër me sytë nga Parisi

Për muaj të tërë, thashethemet kanë qarkulluar se Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, i ka stërvitur sytë te Parisi, duke shpresuar të bëhet Kryeministrja e ardhshme franceze.





Ky spekulim shpërtheu më tej pas rizgjedhjes së presidentit francez Emmanuel Macron, kur ajo e përgëzoi atë në Twitter – duke nxitur fjalë që ajo e tejkaloi rolin e saj si shefe e bankës qendrore.

Ky fakt mund të thotë më shumë për mënyrën se si qendrat financiare të Evropës e shohin atë si presidente të BQE-së sesa për të ardhmen e saj në politikën franceze. Në dritën e shfaqjes së fortë të së majtës franceze muajin e kaluar, politikanë të brendshëm politikë në Paris e hedhin poshtë Lagarde si shumë konservatore për Macron nëse ai ndjek pritshmëritë dhe kërkon të balancojë biletën e tij me një grua me prirje të majtë.

Por në nivelet e financave të larta, emri i saj mbetet kryeneçërisht në listën e kandidatëve të mundshëm për të zëvendësuar Jean Castex. Dhe vëzhguesit e BQE-së janë duke pritur me nervozizëm për takimin.

Midis kritikuesve të saj, “është një element i mendimit të dëshiruar”, tha një ekonomist i vjetër në një bankë evropiane. “Nëse je një vëzhgues serioz i BQE-së me interes të thellë për politikën monetare, padyshim, do të preferonit të kishit një president që do të përfshihej në diskutime dheqë është në gjendje të udhëheqë nga përpara”.

Ndërkohë, të zyrtarë të brendshëm politikë tregojnë për arsye taktike pas thashethemeve.

“Ishte gjë e mençur të zbuloja emrin e saj, sepse dukej mirë me elektoratin me prirje të djathta”, tha një ministre e njohur për Playbook Paris muajin e kaluar, duke dyshuar se Lagarde ishte konsideruar seriozisht. Një arsye ishte rreziku që ajo të lërë në hije Macron, shtoi ministrja: “Christine është një ikonë! Dhe në çiftin ekzekutiv, nën Macron, ka vetëm një politikan, është ai. Ai nuk do ta duronte atë për gjysmë dite”.

Mendim i dëshiruar

Në qendër të këtij debati është se shumë vëzhgues të BQE-së e shohin Lagardin më shumë si një kafshë politike sesa një bankiere qendrore. Në vend që të vijë nga ekonomia akademike, Lagarde ka një diplomë master në të drejtën tregtare, një tjetër në ekonomi dhe financë dhe një të tretë në letërsinë amerikane. Pas një karriere të shkëlqyer si avokate korporative, ajo mbajti role të ndryshme ministrore, duke përfshirë ministren franceze të financave, përpara se të bëhej drejtuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar.

“Pikat e forta të Lagarde janë më shumë në politikë sesa në teknikat e politikës monetare”, tha ekonomisti i EFG Bank Stefan Gerlach, i cili ka punuar më parë në pozicione të ndryshme të larta bankare.

Partitë e saj politike e ndihmuan atë të siguronte postin e lartë në BQE, duke zëvendësuar Mario Draghin në fund të 2019. Deri në atë pikë, vitet e menaxhimit të krizave e kishin lënë BQE-në në sy të publikut, ndërsa stili i udhëheqjes së Draghit ishte i vetëm në Këshillin Drejtues i ndarë thellë. Lagarde, në të kundërt, perceptohej si dikush që mund të komunikonte me publikun ndërsa qetësonte përçarjet midis politikëbërësve.

Ajo tani mund të pretendojë disa suksese në të dy frontet, me rishikimin e strategjisë së BQE-së vitin e kaluar si arritjen e saj kurorëzuese. Ajo befasoi vëzhguesit e BQE-së dhe politikëbërësit e tjerë kur arriti të siguronte mbështetjen e plotë nga të gjithë anëtarët e këshillit për rishikimin.

“Ajo arriti të përfshijë miqtë tanë skifter në unanimitetin e rishikimit të strategjisë!” tha një politikëbërës.

Që atëherë, Lagarde po vazhdon këto përpjekje, duke punuar me telefonat për të gjetur kompromise shumë më shpesh se paraardhësi i saj, thonë kolegë të tjerë.

Ajo gjithashtu ka marrë lëvdata për vendimin e saj për t’u larguar nga traditat thellësisht teknokratike të BQE-së dhe për të kërkuar kontributin e publikut, duke përfshirë edhe rishikimin e strategjisë. Në një intervistë me POLITICO vitin e kaluar, ajo fajësoi mungesën e mbështetjes publike për bankën qendrore për rolin e BQE-së në krizën e borxhit, kur qytetarët e zakonshëm mendonin se ishte jashtë kontaktit.

Këto ngjarje “dëgjime të BQE” janë bërë që atëherë një tipar i rregullt.

Të gjitha këto përpjekje duket se po japin rezultat. Nën udhëheqjen e saj, më shumë njerëz i besojnë BQE-së sesa ata që nuk e besojnë për herë të parë në një dekadë, sipas një sondazhi të Eurobarometrit.

Asnjë drekë falas

Megjithatë, ky sukses ka marrë çmimin.

Ndërsa Lagarde mund të jetë më në gjendje të lidhet me qytetarët evropianë sesa Draghi, kritikët e saj thonë se asaj i mungon aftësia e paraardhësit të saj për të komunikuar me ekspertët e tregut financiar. Një ekonomist i trajnuar në MIT, Draghi vlerësohet gjerësisht për shpëtimin e ekonomisë evropiane me angazhimin e tij “çfarëdo që duhet” për stabilizimin e eurozonës gjatë krizës së borxhit sovran.

“Ajo nuk është Draghi”, tha një anëtar i Këshillit Drejtues, duke folur në kushte anonimiteti. “Ajo ndeshi shpejt në gabime dhe është e prirur ta bëjë këtë përsëri dhe përsëri”.

“Të jesh një komunikues i shkëlqyeshëm është fantastike. Por duhet të dish se për çfarë po flet”, shtoi anëtari i këshillit. “Kur është qielli blu i lartë, nuk është shkencë raketash. Por kur miti proverbial godet tifozin, është pak më shumë se arsyeja e zakonshme”.

Gafa më serioze e komunikimit e Lagarde ndodhi në fillimin e pandemisë, kur ajo i çoi tregjet në trazira pasi ngriti pa dashje dyshimet në lidhje me angazhimin e BQE-së për të mbajtur një tavan ndaj përhapjes së obligacioneve qeveritare.

Më pak se një javë pas fatkeqësisë së saj fillestare, Lagarde organizoi rikthimin e saj dhe arriti të paraqiste një paketë politikash më të madhe se sa kishte bërë ndonjëherë Draghi, me mbështetjen e plotë të Këshillit Drejtues. Por pozita e saj mes vëzhguesve të BQE-së nuk është rikuperuar kurrë.

Së fundmi, konfuzioni shpërtheu shkurtin e kaluar kur BQE-ja la dokumentin e saj të vendimit të politikës dhe përgatiti deklaratën pothuajse të pandryshuar edhe pse vetë retorika e Lagarde mori një kthesë të mprehtë të ashpër.

“A do të vazhdojë @Lagarde në @CNBC për të shpjeguar vendimin? Duke kërkuar një mik”, tha ekonomisti i Pictet Frederik Ducrozet në Twitter pas konferencës për shtyp.

Vëzhguesi i Crédit Agricole ECB Louis Harreau dha komente edhe më të theksuara.

“A mund ta ringjallim blogun e Philip Lane?” pyeti ai, duke iu referuar praktikës së vjetër të kryeekonomistit të Lagarde, Philip Lane, i cili ndonjëherë postonte pas konferencave të saj për shtyp. Me të drejtë ose pa të drejtë, vëzhguesit e tregut e panë blogun si një përpjekje për të korrigjuar komunikimin e saj të paqartë.

Në fakt, Harreau mori dëshirën e tij dhe BQE publikoi një blog Lane një ditë pas konferencës për shtyp të BQE-së në shkurt.

Kafshë politike

Këto ngatërrime, të kombinuara me komentet e saj të vazhdueshme për tema përtej bankingut qendror tradicional, i kanë bërë vëzhguesit e BQE-së të dyshojnë në interesin e saj për të qëndruar në Frankfurt për një mandat të plotë tetë-vjeçar. Gjatë disa konferencave për shtyp, ajo duket se ndizet kur pyetet për politikën e BE-së apo ndryshimet klimatike dhe formulon përgjigje të qarta ndërsa mendon në këmbë. Në të kundërt, ajo shpesh lexon një përgjigje të përgatitur kur trajton politikën monetare.

Ky zakon ka forcuar perceptimin se Lagarde është e pakënaqur si një teknokrate që pritet të fokusohet në objektivin kryesor të BQE-së për stabilitetin e çmimeve. Për këtë arsye, thonë disa njerëz që punojnë me të, ajo do të ishte e gatshme të heqë dorë nga pozicioni i saj ndoshta më i fuqishëm në BQE për të luajtur rolin e dytë ndaj Macron.

“Në punën e saj aktuale, ajo ende duket e pakëndshme dhe ndonjëherë jashtë thellësisë së saj”, tha një anëtar i stafit. “Në Paris, ajo mund të bëjë atë që do dhe e bën më së miri”.

Analistë të tjerë jashtë bankës qendrore janë dakord.

“Ndjenja ime është se është një punë që ajo do të donte shumë ta kishte”, tha këshilltari kryesor ekonomik i UniCredit, Erik Nielsen. “Përveç të qenit një punë shumë e rëndësishme, ne e dimë se puna e BQE-së nuk ishte kurrë puna që ajo shpresonte të merrte. Nëse shikoni temat për të cilat ajo zgjedh të flasë, duket mjaft e qartë se politika monetare nuk është interesi i saj kryesor”.

Lagarde, nga ana e saj, ka bërë pak për të shuar spekulimet se ajo i ka sytë nga Parisi. E pyetur për thashethemet në konferencën e fundit për shtyp para zgjedhjeve presidenciale në Francë, Lagarde u kollit dhe thjesht u përgjigj: “Më humbi zëri”.

Ka pasur gjithashtu spekulime se Lagarde është e prirur ta mbajë emrin e saj në titujt kryesorë në Francë për një qëllim shumë të ndryshëm: Pasardhjen e vetë Macron.

“Unë pres që ajo të dëshirojë të kandidojë për presidente [Franceze]”, tha Gerlach. “Ajo sigurisht që ka shtatin për ta bërë këtë”.