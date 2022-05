“Të dënuarit më kanë dërguar ankesa në telefonin tim, ku e kanë gjetur celularin?”- Ministri i Drejtësisë ‘dush të ftohtë’ drejtorëve të burgjeve

Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja ka paralajmëruar për një reformë të thellë në burgje. Në një takim të zhvilluar sot, ministri thotë se “u përballa sy më sy me të gjithë drejtorët e IEVP, së bashku me shefat e policisë përkatëse, në një analizë të gjerë, të thellë dhe me shumë fakte edhe në prani të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve dhe Drejtorit të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve”.





Ministri thekson se do të angazhohet personalisht për verifikimin “në çdo IEVP të të gjitha ankesave të ardhura nga vetë të dënuarit në celularin tim, duke nisur me pyetjen e parë se ku e kanë gjetur celularin për komunikim”.

Reagimi i ministrit të Drejtësisë Ulsi Manja

Nëse Ministrinë e Drejtësisë do e shihja si një piramidë, Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve do ta vendosja si themel dhe gurët e bazës së saj.

Prandaj vëmendjen, prioritetet, por edhe kërkesën e llogarisë e kam disa fish më të lartë.

Sot u përballa sy më sy me të gjithë drejtorët e IEVP, së bashku me shefat e policisë përkatëse, në një analizë të gjerë, të thellë dhe me shumë fakte edhe në prani të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve dhe Drejtorit të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve.

Tërhoqa vëmendjen për:

1) Probleme të trashëguara, por në disa raste vërejta se problemi janë vetë drejtuesit dhe marrëdhëniet mes tyre.

2) Rishikimin urgjent të udhëzimeve, apo akteve të shumë e shumë viteve përpara, të cilat bien ndesh me vizionin tonë. Urdhërova ngritjen e një grupi pune për të punuar për kuadrin rregullator nënligjor dhe çdo akt të shihet në kuadër të rregullores së re.

3) Çdo gradim apo emërim nuk duhet të kalojë asnjë shkallë pa filtrin e pastërtisë së figurës.

Paralajmërova për:

1) Kallëzime penale të zinxhirit drejtues, deri tek abuzuesit, për punonjësit që kanë neglizhuar kryerjen e detyrës pa arsye dhe janë lejuar për këtë.

2) Mbylljen e objekteve që shesin pranë IEVP, duke nisur shumë shpejt zbatimin e strategjisë si në të gjitha vendet perëndimore. Projekti pilot nis në tre ose katër IEVP menjëherë dhe më pas shtrihet në të gjitha IEVP.

3) Marrëdhëniet nepotike, komunikimin jo vetëm mes stafit, por edhe staf-persona në konflikt me ligjin, kujdesin e shtuar dhe rregullin për takimet pas heqjes së kufizimeve anti-covid, menaxhimin e banorëve të IEVP nëpërmjet fjalës e jo mjeteve shtrënguese.

Premtova për:

1) Verifikimin në çdo IEVP personalisht të të gjitha ankesave të ardhura nga vetë të dënuarit në celularin tim, duke nisur me pyetjen e parë se ku e kanë gjetur celularin për komunikim.

2) Masterplanin e sistemit duke shkuar drejt mbylljes së disa IEVP dhe krijimit të strukturave të mëdha në përshtatje edhe me hartën e re gjyqësore.

3) Rikonceptimin e menaxhimit të burimeve njerëzore edhe në bazë të qendrave të banimit.

Dhashë afate për:

1) Zgjidhjen e problemit të uniformave, trajtimit financiar dhe trajtimit ushqimor për stafin.

2) Ngritjen e një policie burgjesh model, bazuar në sistemin e karrierës dhe gradave.

3) Trajtimin me prioritet maksimal të punësimit në IEVP në bashkëpunim me sistemin privat.