6 femra të famshme që rifilluan jetën dhe gjetën sërish lumturinë

Gratë e mëposhtme e kishin strukturuar jetën e tyre në atë mënyrë që askush nuk e besonte se në fund do ta sillnin përmbys, duke e ndryshuar rrënjësisht. Rifillo, fillo përsëri. Rifillojnë jetën e tyre personale dhe hapen ndaj mundësive dhe perspektivave të reja. Disi duket se kanë menduar femrat e famshme të mëposhtme, të cilat vitin e fundit kanë kthyer një faqe në librin e jetës së tyre personale.





Jennifer Lopez

Mund të ketë qenë fjalë për fjalë një hap përpara se të ngjitej shkallët e kishës me të fejuarin e saj dy vjeçar Alex Rodriguez, por në mars 2021 ajo u tërhoq. Por jeta i rezervoi Latina Star një rikthim nga e kaluara, ajo e Ben Affleck. Sot, të dy po kalojnë fazën e tyre më të mirë, me paraqitjet formale që ndjekin njëra-tjetrën dhe një unazë mbresëlënëse, së shpejti do t’i çojë në fazën tjetër të lidhjes së tyre. Megjithatë, për shkak se të dy duan të mbrojnë lidhjen e tyre, fotografitë që shpërndajnë në Instagram nuk janë të shumta, por kjo nuk do të thotë se hezitojnë ta shprehin dashurinë kudo që janë dhe kudo që të jenë.

Kim Kardashian

Ndarja e saj nga Kanye West shkaktoi sensacion më të madh sesa njoftimi i lidhjes së tyre. Kim Kardashian megjithatë di të bëjë zhurmë rreth emrit të saj. Ajo mund ta ketë konsideruar fillimisht veten të dështuar dhe të paaftë për të mbajtur një martesë, por njohja e saj me Pete Davison disa muaj më vonë e ndihmoi të rifitonte besimin e saj. Ata të dy, në momentin e shkrimit, janë dashuruar marrëzisht, ku Kim nuk harron se dashuria më e madhe e jetës së saj janë fëmijët e saj. Mirëpo, personazhi i njohur televiziv ka pranuar së fundmi se “nuk do t’i thoshte jo” një propozimi për martesë, duke thënë: “Ndoshta hera e katërt do të jetë fati im ”.

Rihanna

Jeta personale e këngëtares dhe biznesmenes nga Barbados ishte deri para 1.5 vitesh e ndërlikuar. Dhe kjo, pasi siç ka deklaruar vetë në intervista, puna i ka zënë pothuajse të gjitha ditët. Sot, Rihanna ka lënë Drake dhe ribashkimet e tyre të vazhdueshme në të kaluarën, dhe është e dashuruar me një reper tjetër, Asap Rocky. Në fakt, marrëdhënia mes dy artistëve nuk ishte konfirmuar nga Rihanna, deri në momentin që ajo shpalli shtatzëninë e saj – tashmë të avancuar.

Britney Spears

Dhe befas, disa muaj më parë, #FreeBritney u bë një trend global në Twitter dhe imazhi ideal i lumturisë, i “ndërtuar” me zell nga shtëpia diskografike dhe menaxherët e Spears, u shkatërrua, sepse ajo nuk mund të jetojë më në skajin e “të artë” dhe nw kafazin e dhimbshëm psikologjik. Rinisja e Britney nuk ka nisur në vitin 2021.

Megan Fox

Ajo kurrë nuk e fshehu karakterin e saj jokonvencional dhe tejet seksual. Megan Fox është ajo që jemi mësuar të themi, vajzë e keqe. Në të njëjtën kohë, ajo është nënë e tre fëmijëve dhe një grua, e cila shtypi butonin e “restart” në jetën e saj personale. E divorcuar zyrtarisht shkurtin e kaluar, Megan ka jetuar një lidhje dashurie ndryshe dhe më adoleshente me Masin Gan Kelly që nga viti 2020. Së fundmi, të dy u fejuan, duke i pirë gjakun njëri-tjetrit në shenjë dashurie të përjetshme.

Adele

Ajo u bë e njohur për zërin e saj tërheqës dhe talentin e saj të pakufishëm. Krahas listave, këngëtarja britanike numëron suksese edhe në jetën e saj personale. Ajo mund ta ketë parë fillimisht divorcin e saj nga Simon Koneki si një humbje personale, por djali i saj, Angelo Atkins, e ndihmoi të mos humbiste optimizmin dhe gatishmërinë për të ndryshuar. Kështu, ajo bëri një pushim të madh rekord dhe në instagram, humbi 45 kilogramë, adoptoi një mënyrë jetese më të qetë, gjeti dashurinë në fytyrën e Rich Paul dhe publikoi një album të ri, i cili përsëri është një sukses i madh.