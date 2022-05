Auron Tare: Ja kush është drejtuesi i Fondacionit që do ta menaxhojë Parkun e Butrintit! Të kuptojmë se çfarë po ndodh

Studiuesi Auron Tare, ka reaguar sërish lidhur me çështjen e Parkut të Butrintit.





Në një status në Facebook, Tare thekson se sipas Ministrisë Plani i Manaxhimit të Parkut të Butrintit është firmosur edhe nga Departamenti i Trashëgimisë Kulturore në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës, por historiani shpjegon se në Websiten e këtij Fakulteti mund të gjesh lehtësisht se nga kush drejtohet.

“Pra Lorenc Bejko i caktuar nga Ministria e Kulturës si Drejtues i Fondacionit qe do të manaxhojë Butrintin.”, shprehet Tare.

Reagimi i plotë:

FAKT

Ne ndihme te Ministrise se Kultures per te publikuar sa me shume fakte per te kuptuar se cfare po ndodh me ceshtjen “Butrinti” me poshte mund te lexoni:

Sipas tabeles me poshte Ministria shkruan se “Plani I Manaxhimit te Parkut te Butrintit eshte firmosur edhe nga Departamenti I Trashegimise Kulturore ne Fakultetin e Historise dhe Filologjise ne Universitetin e Tiranes”

DAKORT

Jeni te lutur te lexoni ne Website te ketij fakulteti se kush e drejton ate dhe do te gjeni se fakulteti drejtohet nga Prof. Lorenc Bejko i caktuar nga Ministria e Kultures si Drejtues i Fondacionit qe do te manaxhoje Butrintin.