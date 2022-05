Edhe tregtia ndërkombëtare me kushtëzim demokratik!!

Disa muaj më parë, kjo kërkesë do të tingëllonte e çuditshme, madje absurde për protagonistët e globalizmit dhe liberalizmit ekonomik. “Po ç‘ne, tregtia është e lirë, pa ngjyra, pa kufij dhe tabu“! Mirëpo, agresioni rus, veç viktimave, dëmeve të pallogaritshme dhe rreziqeve të shumta në Ukrainë ka shkaktuar dhe një Tsunam të vërtetë për paqen, politikën, ekonominë dhe sigurinë planetare; si dëshmi e qartë e dështimit të globalizmit naiv të trumpetuar me bujë 30 vitet e fundit.





Ideja ishte që krijimi i një tregu të madh gjithëpërfshirës, do të sillte jo vetëm përfitime të mëdha ekonomike, por do të ndikonte dhe për stabilitet, forcimin e demokracisë, shmangien e çdo rreziku lufte dhe konflikti ushtarak. Siç thekson ekonomisti i mirënjohur gjerman, Prof. Dr. Gustav A. Horn “tregtia dhe paqja u konsideruan gabimisht motra“ kur realiteti ishte ndryshe.

Këtu u shquan SHBA-të, sidomos ish Presidenti Trump, i cili shkoi deri në shenjtërimin e tregtisë dhe biznesit, duke i konsideruar si çelësin dhe“ kurën“ magjike për zgjidhjen e çdo problemi dhe konflikti. Nisur nga ky motiv u bë dhe Marrëveshja midis Izraelit dhe Palestinës, veç të tjerash, kundrejt një shpërblimi prej 50 Miliard Dollarë. Por, që me të drejtë, Presidenti i Shtetit të Palestinës, Mahmoud Abbas e refuzoi, duke deklaruar se “Palestinën nuk është për shitje“ Po kështu veproi Trump dhe me ngutjen elektorale për një Marrëveshje midis Beogradit dhe Prishtinës më 4 Shtator 2020, me mendimin që ekonomia të zgjidhte poblemet politike, edhe pse Serbia nuk denjon të njohë Kosovn!.

Më e dalluara në Europë në këtë drejtim ishte Gjermania, e cila iu përmbajt fort maksimës së saj të ndryshimit nëpërmjet tregtisë ( Wandel durch Handel) E konceptuar si vazhdim i “Ost Politik“ ose “Ndryshimit nëpërmjet afrimit“ të Willy Brand në vitet 70; veçse kjo e fundit që mbetet emblematike u përçudnua keqazi; sepse, në vend të imponohej me vlerat e saj demokratike, i la ato pas dore dhe ra preh e komercializmit pa skrupull. Nisur nga numri i tyre i madh, Gjermania ka krijuar dhe fjalën “Putin Verstehers“ ose “mirëkuptues të Putinit“ dhe Rusisë, simbol i forcimit të marrëdhënieve ekonomike, si rruga më e mirë për ta mbajtur “në vathë Putinin“ por dhe Kinën me vende të tjera. Atje kanë qenë deri dje tejet aktive 17 forume dypalëshe me Rusinë, të kryesuara nga liderë dhe politikanë të njohur, kryeministra landesh, të të dy forcave kryesore politike.

Problemi i madh ishte se fetishizimi i tregtisë së lirë dhe në përgjithësi i liberalizmit ekonomik u bë në dëm të demokracisë dhe vlerave të saj themelore, e cila siç e kemi nënvizuar dhe në shkrime të mëparshme ra nga nga kreu i renditjes dhe u vendos “prapa liste“ Dihet tashmë se dhe disa liderë të vendeve të mëdha, sidomos ish Kancelarja Merkel, në emër të ruajtjes së status kuosë dhe stabilitetit në shumë raste “ kanë bërë një sy qorr dhe një vesh shurdh“ ndaj shkeljeve dhe skandaleve në këtë fushë nga Rusia, Kina dhe vende të tjera.

Natyrisht që këtu patën ndikim të madh dhe disa kriza të rënda ekonomike dhe financiare që goditën vendet perendimore dy dekadat e fundit dhe për pasojë nevojat e tyre për tregje të reja në vende të mëdha. Mirëpo, pa kontratat e majme me këto vende, qeveritë perendimore nuk do të mbanin dot më premtimet dhe nuk do të fitonin në zgjedhje, në një kohë kur forca populiste dhe euroskeptike premtonin qiejt dhe “ kishin zenë radhën“ në portat e pushtetit.

Problemi tjetër i madh ishte se disa nga këto partnerë dhe tregje kryesore ishin në vende ku demokracia është më tepër fasadë, me rregjime hibride dhe autokrate, kundërshtare të hapura të shtetit të së drejtës. I tillë është sidomos blloku gjigand ekonomik dhe tregtar, i përbërë nga Brazili, Rusia, India dhe Kina( BRIC) drejt të cilëve “u turrën me vrap“ dhe vendet më të mëdha perendimore për tregti dhe investime. Motivi udhëheqës këtu ishte shfrytëzimi i avantazheve krahasuese të atyre vendeve, dmth kostot dhe çmimet më të leverdishme dhe efektiviteti ekonomik, ama duke lenë pas dore kërkesat për zbatimin e të drejtave të njeriut, sidomos të krahut të punës dhe vlerarave të tjera demokratike në ato vende.

Për pasojë, vendet problematike vijuan në punën e tyre, pa e bërë vehten qeder për shtetin e të drejtës. Kështu, ndodhi dhe me Rusinë pas aneksimit të Krimesë në viin 2014, kur nuk i hyri asnjë gjemb në këmbë pas sanksioneve “pupla“ që iu vendosën. Por edhe vendet perendimore, sidomos Gjermania vazhduan me avazin e tyre “business as usual“.

Pikërisht më 2015, Gjermania filloi ndërtimin e gazsjellësit të dytë gjigand me Rusinë “Nord Stream II“ duke mos hequr dorë prej deri në prag të agresionit rus në shkurt, duke e konsideruar sipas Presidenti Steinmeier thjesht “projekt privat ekonomik dhe jo politik“ dhe si “ura“ e vetme e mbetur me Rusinë, për të cilën tani së fundi bëri autokritikë. Çuditërisht ajo dhe BE-ja vazhduan të rritnin vartësinë ndaj gazit rus, nga 25 për qind më 2014 në 37 për qind aktualisht, etj.

Vërtet që vendet perendimore në planin afat-shkurtër siguruan goxha përfitime ekonomike dhe tregtare, rritën nivelet e punësimit, etj, por kjo pati efekte të dëmshme për demokracinë, e cila doli në plan të dytë, në rritjen e vartësisë ekonomike e për pasojë dhe politike nga Rusia, Kina, etj. Kështu, në 3 dekadat e fundit, Gjermania e ka gjashtëfishuar eksport-importin me Rusinë; po kështu, nga viti 2016, Kina është bërë partneri i saj më i madh tregtar, etj.

Në fakt, përfituesit më të mëdhenj të këtyre politikave dritëshkurtëra komerciale janë Rusia, Kina, etj. Ato e shfrytëzuan mjaft mirë hapjen e tregjeve, antarësimin në OBT dhe zgjerimin e lidheve ekonomike e tregtare me Perëndimin, jo vetëm për të forcuar pozitat ekonomike dhe tregtare botërore, por mbi të gjitha ato politike. Gjithashtu ato filluan të fusin “pyka“ midis vendeve perendimore aleate, për ta “marrë kalanë nga brenda“ e jo me “exit“, duke sfiduar hapur me alternativat e tyre BE-në – Rusia me Bashkimin Euro-Aziatik,Kina me Nismën “Një brez, një rrugë“ “17+1“ në Ballkan etj deri në pretendimin e tanishëm për krijimin, “me hir ose pahir“ të një rendi të ri botëror multipolar, etj. Falë këtyre politikave, Rusia dhe Kina kanë depërtuar thellë me investime kolosale dhe në vende antare të BE-së, Itali, Greqi dhe gjetkë.

Ja pse tashmë lidershipet politike, ekonomike të sigurisë, etj në vendet perendimore, në BE, NATO dhe gjetkë janë angazhuar me analiza, reflektime dhe hartimin e strategjive të reja të veprimit. Veçse tani më jo si lojë fjalësh, “e lagu se lagu“ nëse “do t’i quajmë rivalë, konkurentë apo partnerë“ e as sa për të hedhur lumin“. Tani në “lupë“ janë politika e jashtme, mbrojtja, siguria, ekonomia dhe tregtia, ama këtë radhë deri në përditshmërinë e jetës, te sigurimi i tregjeve, vendeve të punës dhe niveli i të ardhurave, si aspekte jetike të sigurisë së një vendi. Me synimin madhor mbrojtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të shtetit të së drejtës.

E çeli siparin Presidenti Biden dhjetorin e kaluar me Samitin virtual të demokracisë, i cili do të përsëritet këtë vit me praninë fizike të një numri të madh të liderëve të botës demokratike.

Në Europë, krahas vendeve të tjera, Gjermania më 27 Shkurt shpalli ndryshimin historik ( Zeitwende) në politikën e saj të jashtme e të sigurisë; ajo i dha fund pacifizmit tradicional dhe theu tabunë tjetër, duke vendosur dërgimin e armëve në Ukrainë, vendosi rritjen nga 1,5 në mbi 2 për qind të të GDP-së për NATON; iu bashkua sanksioneve të ashpra ndaj Rusisë, anulloi më në fund Gazsjellësin “Nord Stream“ dhe vendosi krijimin e buxhetit më të madh në historinë e saj për mbrojtjen me 100 Miliard Euro. Në këtë linjë është edhe opozita gjermane. Kështu, më 3 Maj, koalicioni më i madh opozitar CDU/CSU shpalli “Deklaratën e Këlnit“; ajo propozon hartimin dhe miratimin e një strategjie të re në politikën e jashtme dhe të sigurisë, si përgjigje ndaj sfidave dhe realiteteve të reja, mbi bazën e krijimit të “radarëve të rreziqeve“ që i kanosen vendit dhe BE-së në të gjitha drejtimet e lartpërmendura.

Në kontekstin e këtyre analizave dhe strategjive të reja tërësore, vend të veçantë ze tregtia dypalëshe, rajonale dhe ndërkombëtare. Të jemi të qartë, globalizmi dhe tregtia e lirë do të vijojnë, veçse jo si më parë, “neutrale dhe apolitike“, as vetëm me fjalë dhe paralajmërime, sa “për të larë gojën“, por me caktimin e kushteve demokratike ndaj partnerëve tregtarë, me maksimën “vlerat demokratike, pastaj fitimet ekonomike“; duke zhvilluar tregtinë ndërkombëtare, në radhë të parë, me vendet me të cilat ndajmë vlerat themelore demokratike, me aleatët perendimorë dhe shumë më të kufizuar me vendet e tjera, sidomos autoritare dhe diktatoriale.

Mbi këtë bazë, në shumë rrethe politike dhe ekonomike europiane po qarkullon ideja e ndarjes së partnerëve tregtarë në tri grupe kryesore; natyrisht ajo do të përcakohet përfundimishtt pas konsultimeve të rastit në nivel europian në javët dhe muajt e ardhshëm:

Partnerët më të preferuar ku përfshihen shtetet antare të BE-së, vende të asociuara me to dhe kandidate, por këto të fundit në vartësi të zhvillimeve demokratike;

Partnerët më të ngushtë, ku përfshihen SHBA-ë dhe aleatë të tjerë si Japonia, Korea e Jugut, Kanadaja, Australia, etj

Partnerët funksionalë, ku përfshihen vende problematike lidhur me demokracinë, por me të cilat ka interesa ekonomike dhe tregtare. Këtu përfshihen Rusia, duke marrë parasysh zhvillimet më të fundit atje si dhe Kina, Brazili dhe vende të tjera. Gjithsesi, synimi madhor me këto vende është zëvendësimi shkallë shkallë i mallrave dhe shërbimeve me sigurimin e këtyre të fundit nga dy grupet e para të partnerëve. Natyrisht, kjo nuk është aq e lehtë sa thuhet, për shkak të problemeve dhe vështirësive ligjore, teknike, teknologjike, ekonomike, infrastrukturore, etj. Megjithatë, ia vlen në një plan më afat-gjatë.

Këto analiza dhe strategji po hartohen me seriozitet dhe ndryshe nga më parë, me shpejtësi maksimale, se koha nuk pret më. Kështu, BE-ja dhe Gjermania e kanë avancuar së tepërmi zëvendësimin e gazit rus, jo më më 2050, siç parashikohej deri vjet, as më 2030 si disa muaj më parë, por në vitin 2027! Ndërsa për naftën që është disi më e lehtë, vendimi u muar disa ditë më parë dhe parashikohet që importi i naftës ruse në të gjithë BE-në të bllokohet nga viti 2024. Masa të ngjashme po parashikohen të merren dhe në fusha të tjera.

Natyrisht që këto masa, reforma dhe strategji të reja dhe në fushën e tregtisë ndërkombëtare, duke e kushtëzuar atë realisht dhe në vazhdimësi me zhvillimin e demokracisë kërkon kohë, përpjekje dhe sakrifica të tjera të mëdha nga të gjithë, e sidomos vendet më të dobta. Sepse bëhet fjalë për rritjen e paparë të inflacionit, të çmimeve të energjisë, artikujve ushqimorë bazë, mungesave të mëdha në treg, nivelit të punësimit, etj; të cilat do të godasin fort edhe nivelin e jetesës kudo në botë. Por, siç pohojnë shumë analistë, kjo është alternativa e veme dhe më e sigurt për paqe, siguri dhe mirëqenie të qëndrueshme, kudo në botë, veçanërisht në Ballkanin Perendimor dhe në vendin tonë.