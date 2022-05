(EMRI-VIDEO) Qëlloi dy herë me pistoletë shokun e ngushtë dhe u largua/ Arrestohet pas 9 muajsh 24-vjeçari në Lezhë

Policia e Lezhës njofton se pas gati 9 muajsh në kërkim ka vënë në pranga 24-vjeçarin, Xhulio Vokrri, i cili plagosi me armë zjarri shokun e tij Paulo Bushi (Ndoj), në fshatin Manati, Lezhë. I riu është vendosur në pranga gjatë ditës së sotme në ambientet e një lokali, pasi ishte shpallur në kërkim kombëtar pasi gjykata kishte vendosur ndaj tij masën e sigurisë “Arrest në burg”.





“Në kuadër të operacionit policor të koduar “Trajektorja”, nga forcat policore të Stacionit të Policisë Shëngjin, në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, është bërë kapja dhe ndalimi i shtetasit në kërkim kombëtar G. V., 24 vjeç, banues në fshatin Manati, Lezhë. Për këtë shtetas, Gjykata e Shkallës së Parë Lezhë ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja me dashje”, mbetur në tentativë” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”. Ky shtetas, në shtator të vitit 2021, në fshatin Manati, Lezhë, ka qëlluar me armë zjarri shtetasin P. B”, njofton policia.

Xhulio Vokrri plagosi me armë zjarri mikun e tij, Paulo Bushi (Ndoj), më 17 shtator të vitit të kaluar. Ai qëlloi 25-vjeçarin dy herë me pistoletë në pjesën e këmbëve. Dy të rinjtë, banues në të njëjtin fshat dhe fqinj me njëri-tjetrin, u konfliktuan për motive që mbeten mister.

Në debat e sipër, Xhulio Vokrri ka nxjerrë armën, të cilën e mbante më vete, dhe ka qëlluar në drejtim të 25-vjeçarit e më pas ka arritur të largohet, duke i shpëtuar Policisë. Autori i dyshuar dhe i plagosuri ishin shokë të ngushtë midis tyre. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan dy gëzhoja pistolete “TT”.

Ka qenë babai i 25-vjeçarit, ai që ka transportuar të birin për në Spitalin e Lezhës pasi e ka parë atë të gjakosur. Zona ku ndodhi ngjarja është e populluar me banesa dhe biznese në të dyja anët. Shitësja e një dyqani thotë se ka dëgjuar krismat dhe kur ka dalë jashtë, e ka kuptuar se çfarë ka ndodhur.