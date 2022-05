Finalja e Ligës së Konferencës/ Fillon abuzimi, një dhomë deri në 9 mijë euro nata, denoncon Kreu i Shoqatës së Hoteleri-Turizmit

Me afrimin e datës për finalen e Ligës së Konferencës kanë nisur edhe abuzimet me çmimet për hotelet dhe shëpitë me qira.





Këto ambiente do të presin tifozët që do vendosen në Tiranë në datën 25 Maj kur do mbahet dhe ndeshja.

Kreu i Shoqatës së Hoteli Turizmit Zak Topozi ka bërë një denoncimin gjatë ditës së sotme në llogarinë e tij në facebook ku shkruan se po bëhet një lojë e turpshme dhe e pa denjë që cënon rëndë imazhin e turizmit në Tiranë.

“Po bëhet një lojë e turpshme dhe e pa denjë, duke cënuar rëndë imazhin e turizmit në Tiranë. Po shitet dhomat e hoteleve ( për dt 25-26 maj) me çmime nga 600-9000€/nata për një ndeshje sporti që duhet të jetë një manifestim i vlerave të Kryeqytetit të Rinisë 2022. Ftoj z. Veliaj dhe Min Financave të angazhohet seriozisht për të kthyer normalitetin.Ky është abuzim i pastër që do dëmtojë rëndë imazhin e Shqipërisë”, shkruan Topozi.