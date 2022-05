I gjejnë armë, municion luftarak dhe drogë në banesë, arrestohet 49-vjeçari në Fier (EMRI)

Policia e Fierit njofton se ka arrestuar një 49-vjeçar të cilit i gjetën në banesë një armë zjarri (pistoletë me mulli), një armë gjahu, municion luftarak dhe tri qese me lëndë narkotike cannabis sativa, në formë boçeje, me peshë rreth 1.3 kilogramë.





Sipas bluve të Fierit, në kuadër të operacionit, u kap dhe arrestua në flagrancë shtetasi Pirro Hamzaraj, 49 vjeç, banues në Cakran, Fier.