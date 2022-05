Historia e komandos ukrainase “Tyra” e kapur robinë nga rusët

Julia Paevska, e njohur si “Tyra”, e cila u kap nga rusët, konsiderohet një heroinë kombëtare në Ukrainë. Ishte në vitin 2014 kur ajo u gjend në vijën e parë të luftës që rezultoi në aneksimin e Krimesë nga rusët. Që atëherë, Julia ka qenë në front, sa herë që thirret në detyrën patriotike, në Mariupol, në Kiev, kudo në Ukrainë.





Komandoja ukrainase, siç e quajnë shumica e mediave ndërkombëtare, është arrestuar dhe po mbahet rob nga pushtuesit rusë dhe ankthi për fatin e saj rritet ndërsa Kremlini e mban rob.

Frikën se mund të mos i durojë torturat shprehet çdo ditë nga të afërmit e saj në rrjetet sociale, si dhe nga mikja e saj e ngushtë, Elena Manti, e cila e njeh prej 18 vitesh dhe po transmeton luftën e saj nga Greqia për lirimin e … Tyra”.

Miqësia e tyre ka zgjatur për 30 vjet, që nga viti 1992 kur zonja Manti jetonte në Kiev. Më pas ajo u kthye në Greqi ku jeton tani, megjithatë shqetësimi për fatin e Tyrës, e cila ka nevojë për mjekim të përditshëm për shkak të problemeve shëndetësore.

“Shpresoj të mos e çojnë në Rusi”, i tha Manti gazetës greke ‘Thema’, e cila së bashku me të shoqin dhe vajzën 18-vjeçare të Tyrës, kishin nisur një fushatë speciale në të gjithë Evropën, të koduar “Lirimi i Tyrës”.

Mendimet e Elena Mantit janë të përditshme me të afërmit dhe miqtë e saj në Ukrainë, ndërsa e cilëson si “joreale” atë që ka ndodhur që në shkurt, që nga fillimi i pushtimit rus.

Me një ton dramatik i referohet atyre rasteve në të cilat të rriturit dhe fëmijët transferohen me forcë nga Ukraina lindore në Rusi, gjë që – siç vëren ai – është e barabartë me rrëmbimin.

Dhimbja e pushton, por sa herë mëson se lista e të burgosurve sa vjen e rritet dhe bashkë me të forcohet edhe ndjenja e tensionuar e pasigurisë. Një nga emrat në listat e të burgosurve është ai i 52-vjeçares Tyra.

Po kush është gruaja që ka qenë në vijën e parë të betejës në tetë vitet e fundit, duke ndihmuar 600 civilë dhe ushtarë?

Në sfidat, bombardimet e njëpasnjëshme , mosmarrëveshjet e territoreve, Tyra e lë gjithmonë vendin e saj. Prania e saj është po aq tingëlluese sa gjurma e saj në një Ukrainë që po kalon një golgotë sprovash dhe që mbështetet shumë te vullnetarët për të mbështetur mbrojtjen e saj.

Duke parë fotot e Tyrës, vërehet që në momentin e parë aksioni i saj i pasur konkurrues. Ajo mban shpatën, ndihmon civilët dhe ushtarët, ndërsa nuk e lë të shtënën kur zjarri bie pa mëshirë.

Para se të hynte në fushën e betejës, ajo ishte shquar në artin luftarak të aikido, të cilin më vonë zgjodhi të jepte mësim. Me kalimin e viteve dhe grumbullimin e eksperiencave nga zonat e luftës, ajo vendosi të garojë dhe më në fund u dallua në eventin sportiv Invictus në Hagë, si veterane e luftës. Puzzle e militantizmit të saj plotëson titullin “Hero i popullit ukrainas” që ajo ka marrë.

Kur u dha sinjali për pushtimin rus, me atë predikimin dramatik të Vladimir Putinit që zbardhi një ditë të paprecedentë për komunitetin ndërkombëtar, Tyra vendosi përsëri, si në vitin 2014, të ndiqte tymin e luftës. Ajo vendosi të zhvendoset në lindje të Ukrainës, në frontin që nga momenti i parë u konsiderua më i brishtë, duke pasur parasysh aspiratat dhe prirjet e Rusisë për ndryshime në hartë.

Misioni i Fshehtë

Duke e lënë familjen e saj edhe një herë pas dhe duke iu rezistuar me kokëfortësi planeve të zgjerimit, Tyra, pa asnjë mendim të dytë, shkoi në zemër të betejës.

Mirëpo rrethanat nuk e kanë lënë të tregojë vendndodhjen e saktë, siç tregon mikesha e saj Elena Manti. Nga fakti që nuk kishte sinjal, kuptuam që ndodhet në Mariupol, ku që në momentin e parë janë ndërprerë të gjitha kanalet e komunikimit dhe ka rënë sinjali”, thotë ai karakteristik.

Në ferrin e Mariupolit ku gjithçka duket se është dorëzuar në mëshirë të konfliktit, me pjesën më të madhe të qytetit që i ngjan tokës së djegur, Tyra duket se ka zgjedhur të ngrejë zërin e ukrainasve të pamëshirshëm.

Ajo çdo ditë përballej me imazhin e neveritshëm të konfliktit, pa e kuptuar që jeta e saj ishte vazhdimisht në rrezik. Rreziku nuk u pengua kurrë, pasi deri më sot kishte arritur të shpëtonte jetën e 600 ushtarëve dhe civilëve, duke u dhënë ndihmën e parë të nevojshme.

Përpara se të merrej me ndihmën e parë dhe të fillonte një sërë seminaresh për të, profesioni kryesor i Tyrës ishin artet marciale. Shoqja e saj, Elena Manti, teksa përshkruan njohjen e tyre në Kiev, gjatë një xhirimi, ndjen një dridhje emocioni për Tyrën, e cila u shfaq për herë të fundit, pa i humbur plotësisht gjurmët, në një video si e burgosur e rusëve.

Dy muaj robinë

“Tyrën e kapën më 16 mars me shoferin e saj. Ajo doli në një kanal rus dhe tha që civilët duhet të lirohen”, kujton shoqja e saj nga paraqitja e fundit e shpëtimtarit të vijës së parë.

Ndërsa shkëmbimet e të burgosurve midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë, këmbëngulja për fshirjen e emrit të Tyra ndez mendime dhe frikë.

Duke i dhënë një shije të hidhur sjelljes së rrethuar të palës së rrethuesit, miku i Tyrës shpjegon se rusët e akuzojnë këtë të fundit për bashkëpunim me Urdhrin e Azovit.

“Kanë sajuar historinë se ka të bëjë me Urdhrin e Azovit. Ajo me siguri ka qenë në Donetsk kur ishte në robëri. Shpresoj të mos e çojnë në Rusi”, tha Elena Manti.

Që në ditët më të hershme të konfliktit, miti i denazistizimit të Ukrainës u parashtrua nga Kremlini, i cili, megjithatë, duket i papërshtatshëm duke pasur parasysh politikën nxitëse të Rusisë. Në këtë element qëndron Elena Manti e cila pyet veten sesi një vend mund të flasë për fashizëm kur lë pas imazhe të tilla shkatërruese.

Me dhimbjen memece, ajo nuk mungon të përmendë rrënojat e qytetit fantazmë, Mariupol. Ajo kujton një diamant, i cili ishte skalitur për katër vjet, për t’u thyer më vonë. Mundimi i pafund i qytetit trishton në mënyrë të paimagjinueshme Elena Mantin e cila jeton çdo ditë me shpresën se armiqësitë do të ndalojnë pasi të afërmit e saj janë hedhur në betejë.

Shëndeti i Tyrës

“Kam frikë se do ta fusin në burg, do ta torturojnë”, tregon Elena Manti për Tyrën, duke pasur parasysh kushtet e vështira ku mbahen të burgosurit. Ankthi i saj intensifikohet sa herë që mendon për problemet shëndetësore që mundojnë Tyrën. Ajo vuan nga problemet e tiroides, gjë që e bën të domosdoshëm mjekimin.

Lëndimet – shenjat e përfshirjes së saj tetëvjeçare në luftë – duhet të monitorohen, por gjithçka është në një vorbull pasigurie, me robërinë që krijon një zonë të errët reflektimi.

“Familja e Tyrës jeton çdo ditë me ankth dhe frikë”, mesazhi i Elenës me të cilin ajo nxjerr në pah aspektet e problemit.

Përveç shëndetit të Tyrës, një faktor kyç në ekuacion është vajza e saj 18-vjeçare, të cilën nuk e ka parë prej tetë viteve të fundit, që kur fëmija ishte dhjetë vjeç.

Megjithatë, praninë e nënës e ndjen çdo ditë, pasi brenda saj është krijuar ndjenja e militantizmit. Ajo vendosi këtë vit të marrë pjesë në konkursin Invictus, duke thënë se do të përfaqësonte nënën e saj e cila është robër lufte. Ia doli, u dallua, duke vazhduar “traditën” e militantizmit dhe pa fshirë asnjë gjurmë nga mësimet e nënës.

Duke shpresuar që Tyra të jetë sërish me ta për t’u treguar histori nga zona e luftës dhe për të ndjerë ajrin e militantizmit të saj, të afërmit dhe miqtë nuk ndalojnë së postuari në rrjetet sociale përmbajtje që të kujtojnë robërinë e saj.

Elena, krenare për Tyrën apo për Xhulin e saj, siç e quan ajo, jeton me pritjen për ta parë sërish shoqen, për ta përqafuar, për ta shprehur nga afër emocionin e saj.

Lufta për çlirim është e vazhdueshme, por në dy muajt e fundit ankthi për situatën në të cilën mund të gjendet Tyra po intensifikohet dita-ditës.

Në këtë enigmë lufte, me çdo minutë rrjedha e gjërave ndryshon dhe agresioni përshkallëzohet, ndërsa planet ruse bien në vakum, frika nga aktet e pakontrollueshme të barbarizmit nuk pushon së zbehuri.